Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России

Американская компания Apple объяснила удаление приложений средств массовой информации (СМИ) и VPN-сервисов из App Store. В компании объяснили это требованиями российского законодательства, и за невыполнения которых может произойти прекращение поддержки онлайн-магазина приложений App Store. Американское правительство поощряет поддержку доступности коммуникационных услуг для населения России, считая, так как они необходимы для поддержания демократических принципов.

Причины строгой модерации

Компания Apple впервые прокомментировала ситуацию с массовым удалением VPN-сервисов из российского региона App Store. Об этом сообщила международная неправительственная организация «Репортеры без границ». Компания ответила, что удаляет из российского App Store приложения СМИ и VPN-сервисы из-за необходимости выполнения российских законов.

«Невыполнение законных требований может привести к тому, что Apple больше не сможет поддерживать App Store или распространять контент в стране. Правительство США поощряет компании предоставлять российским гражданам услуги связи, поскольку доступность этих услуг наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов», - сообщил официальный представитель Apple.

Главный офис «Репортеры без границ» находится в Париже. Он имеет 13 региональных и национальных офисов, включая Брюссель, Лондон, Вашингтон, Берлин, Рио-де-Жанейро, Тайбэй и Дакар, а также сеть из 146 корреспондентов. Организация ежегодно публикует на своем веб-сайте «Всемирный индекс свободы прессы» и получает гранты от американского правительства. С апреля 2024 г. сайт «Репортеры без границ» заблокирован в России. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ограничил доступ в России к сайту международной неправительственной организации, следует из данных ведомства. «На сайте было выявлено распространение фейков о специальной военной операции (СВО)», - объяснили ведомстве.

Apple В Apple объяснили причину удаления из App Store: подкастов, VPN-сервисов , приложений ряда СМИ

«Подчинение Apple российской цензуре серьезно ограничивает доступ российских граждан к надежной и независимой информации. Это также отпугивает зарубежные СМИ, которые вкладывают время и ресурсы в разработку приложений для охвата своей аудитории в России. Свобода информации должна превалировать над экономическим оппортунизмом», - заявила руководитель отдела «Репортеры без границ» по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье (Jeanne Cavelier).

Сотрудники «Репортеры без границ» добиваются в Европе ограничения вещания российских СМИ, но они осудили ограничение Россией доступа к ряду СМИ стран Европейского союза (ЕС) в ответ на меры со стороны ЕС. Летом 2024 г. в «Репортеры без границ» заявили, что осуждают российские контрограничения, охарактеризовав это аргументом зеркальности, на котором они основаны, как ложный, следует из публикации организации на платформе Х. Само же руководство организации не разъяснило, на основе каких критериев «Репортеры без границ» оценивает независимость и ангажированность СМИ в медиа пространстве.

Основные нарушители в App Store

В сентябре 2024 г. проект GreatFire, который отслеживает состояние сайтов, подвергающихся цензуре, выпустил исследование. Согласно отчету, о котором уже писал CNews, компания Apple удалила из российского App Store более 100 VPN-приложений. С начала июля по сентябрь американская корпорация удалила почти 60 приложений VPN. В исследовании также говорится, что более 20% VPN-приложений были заблокированы без публичных уведомлений со стороны Apple. При этом Роскомнадзор сообщал, что Apple заблокировала в App Store на территории России лишь 25 VPN-приложений.

В октябре Apple заблокировала приложение «Текущее время», выпущенное совместно с американской общественной вещательной компанией «Голос Америки» (внесен Министерством юстиции (Минюст) в реестр СМИ-иноагентов России).

14 ноября Apple удалила из российского App Store три журналистских подкаста, а на следующий день – приложение «Свобода» российского филиала американской вещательной компании «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (организация признана нежелательной на территории России). В этом же месяце из приложений «Подкасты» от Apple у российских пользователей пропали подкасты от «Русской службы Би-би-си» и издания The Insider.

Apple не уходит из России полностью

Компания Apple, несмотря на прекращение официальной деятельности в России в 2022 г., продлила срок действия исключительных прав на свой знаменитый логотип - надкусанное яблоко. Ранее права на товарный знак истекали в 2025 г. Теперь американский технологический гигант в декабре 2024 г. оформил их продление на дополнительные 10 лет.

Теперь срок исключительного права Apple на яблочный логотип истекает весной 2035 г. По данным RB.RU, логотип защищен в рамках классов 09, 10, 14, 15 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Кроме того, компания также продлила права на использование бренда Apple в России до 2035 г.

В 2023 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщал о получении заявок на регистрацию брендов, схожих логотипами с мировыми торговыми марками. По данным Роспатента, ведомство получило около 50 заявок на регистрацию брендов, чьи логотипы были похожи на популярные мировые торговые марки: Adidas, Apple, BMW, Chanel и другие. Тем не менее, в Роспатенте заявили, что не будут регистрировать товарные знаки в случае установления их сходства с ранее зарегистрированными, действующими товарными знаками распространенных международных брендов.