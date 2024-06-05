В России создают суверенный аналог микросхемы Intel. Только очень древней

Российский Минпромторг разместил тендер на создание отечественного аналога интегральной микросхемы Intel, выпущенной более 10 лет назад по древнему техпроцессу. Начальная цена госконтракта – 370 млн руб.

Запыленная микросхема Intel

На сайте госзакупок появился тендер на разработку аналога интегральной схемы американской корпорации Intel. Как пишут «Ведомости», заказ разместил российский Минпромторг, а начальная (максимальная) цена предлагаемого госконтракта составляет 370 млн руб.

Выигравший тендер подрядчик должен будет провести опытно-конструкторские работы (ОКР) и освоить производство базовых матричных кристаллов (БМК) с кодовым названием «Алмаз-100». Заказ был размещен в конце апреля 2024 г., но за все время участвовать в конкурсе решилась всего лишь одна организация – Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ). За неимением конкурентов он и стал победителем.

По информации «Ведомостей» будущие БМК рассматриваются в качестве замены, в том числе, программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) линейки Cyclone V, которые разрабатывают специалисты компании Altera, с 2016 г. принадлежащей Intel. Об этом также указано в документации к тендеру.

Simon Hurry / Unsplash В России появится заменитель Cyclone V

Cyclone V представляют собой семейство ПЛИС, которые можно использовать в качестве основы для быстрой разработки различных контроллеров и чипов, сообщил «Ведомостям» доцент Донского государственного технического университета Алексей Попов.

По словам источника издания в неназванном российском производителе микроэлектроники, в данном случае имеется в виду ПЛИС, которую Intel выпустила 13 лет назад, в 2011 г. Для ее производства используется техпроцесс 28 нм, на фоне современных 3 нанометров давно уже морально устаревший. Отметим, что в России на момент выхода материала физически отсутствовало производство полупроводников по нормам тоньше 65 нм.

Что задумали власти

Документация к госзакупке Минпромторга гласит, что базовые матричные кристаллы нужны для укоренной разработки «цифровых изделий с большим количеством цифровых блоков и высокой скоростью выходных данных». Применяться микросхемы будут, в том числе, в космической технике и в «бортовых цифровых вычислительных системах авиационной и космической техники» вместо упомянутых Cyclone V и других ПЛИС зарубежного производства.

К моменту выхода материала в России не существовало отечественных заменителей Cyclone V, о чем открыто говорится в документации к тендеру министерства. «Работа направлена в том числе на решение вопросов импортозамещения», – отмечено там.

Выигравший госконтракт подрядчик в лице НИИМЭ должен будет разработать опытные образцы БМК к концу ноября 2026 г. Иными словами, у сотрудников института будет лишь два с половиной года на это.

«Мы всегда выступаем за расширение номенклатуры электронной компонентной базы (ЭКБ)», – сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга.

К моменту создания опытных образцов «Алмаз-100» ПЛИС Cyclone V отметит свое 15-летие.

Это другое

Как отметили собеседники издания, БМК представляет собой цифровую интегральную схему», на основе которой можно создавать различные системы на кристалле «за счет различных конфигураций и вариантов соединений этих кристаллов». Но при этом, в отличие от ПЛИС, сделать это можно лишь единожды – поменять схему соединений в дальнейшем не получится. Для сравнения, в ПЛИС подобные изменения вносить можно.

Директор ООО «Абсолют будущего» Александр Савин сообщил изданию, что БМК способствует удешевлению разработки заказных микросхем. «Вместо того чтобы проводить десятки НИОКР по различным заказным микросхемам, достаточно одной по БМК и вспомогательных ОКР по заказной топологии», – сказал он.

В России, судя по всему, есть определенная нехватка отечественных БМК. Это проявляется даже в том, что в марте 2024 г. к российским базовым матричным кристаллам было решено приравнять белорусские.