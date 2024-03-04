Белорусские матричные кристаллы для микросхем приравняют к российским

Белорусские аналоговые базовые матричные кристаллы решено приравнять к российским. Для изготовленной на их основе электроники это ускорит попадание в реестр Минпромторга, но и создаст конкуренцию российским производителям.



Белорусские значит российские

Белорусские аналоговые базовые матричные кристаллы (БМК) решено приравнять к российским, пишут «Ведомости».

По данным источников издания, об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Аналоговый БМК работает как «конструктор» и является основой для быстрой разработки и выпуска специализированных микросхем.

Фото: Kandinsky Белорусские аналоговые БМК будут считаться российскими

Потенциальные потребители таких БМК — производители систем управления, измерения, контроля и прочей промышленной электроники, пояснил доцент Донского государственного технического университета Алексей Попов.

Взаимное признание

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании локализации промтоваров в конце января 2024 г. Это следует из декрета Высшего совета Союзного государства — произведенная на территории Белоруссии продукция будет считаться российской и наоборот.

Перечень продукции должен определяться отдельным документом. Приравнивание белорусских БМК к российским — это первое такое решение.

«Принятие решения о том, что промышленная продукция и изделия производства Белоруссии будут признаваться локализованными в России, является весьма важным шагом в интеграции наших стран и принесет очевидный позитивный синергетический эффект от объединения научно-технических потенциалов», — считает Попов.

Конкуренция российским производителям

БМК для цифровых схем (контроллеров, процессоров) в России производят. А вот для аналоговых (усилителей, генераторов, стабилизаторов и проч.) — нет. Закупаются в основном китайские БМК и — параллельным импортом — из недружественных стран, сказал эксперт: «Но те, что удается достать, не полностью соответствуют требованиям, приходится покупать более-менее подходящие, а не те, что нужны».

В декабре 2023 г. CNews писал о планах выпуска БМК в России. Инициаторами проекта выступили научно-исследовательская лаборатория проблем проектирования в экстремальной микроэлектронике института проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук (ИППМ РАН) и Донского государственного технического университета (ДГТУ) и ученые Николай Прокопенко и Алексей Попов. Сроки внедрения оценивались в два-три года, а инвестиции — в несколько десятков млн руб..

«Запрос на собственную платформу достаточно велик, особенно в условиях, когда требуется быстрый выход готовых микросхем. Выпуск своих БМК от технического задания до готовой микросхемы в корпусе может быть реализован в течение месяцев и даже недель», — сказал Попов «Ведомостям». — Однако наличие доступной белорусской платформы может создать впечатление о нецелесообразности разработки российских БМК и, как следствие, привести к отставанию в этой области».

А вице-президент по развитию производства GS Group Федор Боярков не видит угрозы конкуренции: «Учитывая дефицит микроэлектроники в России, о конкуренции речи не идет. Новые игроки приближают общую для всей отрасли цель — технологический суверенитет».

Локализация БМК повысит шансы для российских производителей систем, созданных с использованием таких компонентов, попасть в реестр Минпромторга, полагает Боярков.

Реестр отечественной радиоэлектроники

Реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга в апреле 2023 г. сократился в два раза после введения балльной системы. В нем тогда осталось всего 4 тыс. единиц оборудования вместо 7,7 тыс.

Проект постановления Минпромторга о переходе на балльную систему глава Правительства Михаил Мишустин утвердил в сентябре 2022 г. Баллы начисляются производителям за использование российских компонентов или за выполнение определенных производственных операций.

Если за использование белорусских БМК тоже будут начислять баллы, это поможет быстрей перейти определенный порог по их количеству, чтобы попасть в реестр.