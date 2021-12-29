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Фонд «Эльбрус капитал» инвестировал 750 млн рублей в российскую компанию омниканального продвижения фармацевтических брендов Breffi

Фонд Elbrus Capital Fund III приобрел крупную миноритарную долю в Breffi, российской компании, занимающейся омниканальным маркетингом фармацевтических брендов. Сумма сделки составила 750 млн руб. Большая часть средств будет направлена на развитие компании, масштабирование текущего бизнеса и создание новых цифровых продуктов в области здравоохранения.

С момента основания Breffi основным фокусом компании было продвижение в России брендированных лекарственных препаратов, преимущественно через врачебное сообщество. На текущий момент у Breffi более 100 клиентов, большинство из которых – международные фармацевтические компании с присутствием в России. Выручка Breffi в 2021 г. составляет более 500 млн руб.

Ключевой драйвер развития Breffi – продвижение фармацевтических брендов через дистанционные и цифровые каналы. Компания использует подходы, построенные на динамическом анализе данных, автоматизации процессов коммуникации c целевой аудиторией и использовании собственных ИТ-платформ. Breffi предлагает фармацевтическому рынку новые, цифровые методы продвижения. Особенностью предложения Breffi для своих клиентов является гарантия возврата их инвестиций в продвижение брендов.

Для Breffi это первый опыт привлечения стороннего акционерного капитала. Инвестиции, полученные от фонда «Эльбрус капитал», будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса. Компания планирует масштабирование успешно работающих сервисов, выход в перспективные смежные направления и усиление развития ИТ-продуктов. Оценку компании стороны не раскрывают. Основатели компании – Евгений Гордеев, Ирина Шрамова и Антон Бондаренко, продолжат управлять бизнесом, сохраняя контроль в принятии решений.

Евгений Гордеев сказал: «Данная инвестиция для Breffi – это прежде всего возможность быть более конкурентноспособными в борьбе за лучших экспертов рынка. Мы сможем реализовать то, о чем давно мечтали – значимо усилить развитие наших сотрудников, иметь больше возможностей для качественной реализации проектов, для экспериментов и творчества. Партнерство с фондом «Эльбрус капитал» – это первый этап нашей пятилетней стратегии развития, в результате которой мы поможем миллионам пациентов иметь более высокое качество жизни».

«Сервисы Breffi становятся особенно актуальными по мере продолжающейся цифровизации фармацевтической отрасли и смещения контактов с врачами от традиционных встреч с медпредставителями в цифровые каналы. Мы надеемся, что с поддержкой фонда «Эльбрус капитал» компания сможет еще больше укрепить свои позиции на рынке омниканального маркетинга в фармацевтическом секторе, ускорить развитие и кратно вырасти на горизонте нескольких лет», – сказал Александр Савин, старший партнер фондов «Эльбрус капитал».

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