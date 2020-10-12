Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео

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Компания «Номикс», основанная бывшим премьер-министром Чеченской республики Сергеем Абрамовым и специализирующаяся на технологиях виртуальной реальности (Virtual Reality, VR), представила виртуальный онлайн-магазин стрелкового оружия VaRms c возможностью тестового применения предлагаемых товаров.

Как рассказали CNews в компании, для доступа в магазин разработано специальное VR-приложение, которое позволит провести виртуальное знакомство с продукцией посредством широкого списка совместимых устройств виртуальной реальности.

Релиз финальной версии VaRms, как сообщили CNews в «Номиксе», запланирован на осень 2021 г.

«Виртуальный магазин VaRms решает сразу несколько задач – для опытных оружейников мы предоставляем доступ к широкому выбору боевых товаров с возможностью тестового использования, а для брендов, как российских, так и международных — это уникальная возможность представить свои позиции онлайн на одной площадке, – сказала Камилла Пухова, генеральный директор VaRms.

Интерактивная виртуализация

Виртуальный интернет-магазин VaRms, как пояснили CNews в компании, изначально разрабатывался в качестве платформы для удаленной интерактивной демонстрации возможностей различного стрелкового оружия, а также соответствующих боеприпасов и экипировки.

Виртуальная модель оружия в интернет-магазине VaRms

В качестве целевой аудитории проекта в «Номикс» видят активных пользователей интернета, которые интересуются тематикой стрелкового оружия, стрельбой и охотой, а также располагают доступом к шлему виртуальной реальности.

На вопрос CNews о брендировании VaRms и ее взаимодействии с партнерами, в «Номикс» пояснили, что платформа проектировалась как выставка-продажа, международный интернет-магазин, где новые бренды будут добавляться на основании договоров с производителями. В компании также намерены привлекать существующие профильные розничные сети в качестве партнеров.

Платформа VaRms позволяет не только получить визуальное представление для любой интересуемой модели оружия, но также произвести из него тестовые стрельбы по мишеням, чтобы оценить его точность, кучность стрельбы и баллистики, а также поведение оружия – вплоть до характера звука выстрела.

Уже в версии прототипа, который покажут на «ORЁLEXPO 2020», платформа VaRms будет поддерживать полноценную возможность осмотра стрелкового оружия брендов Glock, «Oca», Zoli и Fabarm, включая снятие обоймы или магазина, переключение режимов стрельбы и работу затвора.

Как пояснили CNews в «Номикс», в настоящее время компания ведет переговоры с рядом отечественных производителей оружия и экипировки. В версии платформы VaRms для премьерного показа на выставке уже будет представлен 4-зарядный пистолет самообороны «Оса ПБ-4СП» российского производства.

Посетители выставки смогут изучить внутреннее устройство оружия в разборе, с указанием названий элементов. Для удобства пользования оружие в разборе расположено на наклонном стенде светлого контрастного фона с подсветкой.

Как пояснили CNews в компании, уже в бета-версии VaRms пользователи смогут опробовать режим стрельбы по мишеням на рубеже с регулируемой дальностью, с возможностью приближения мишеней к рубежу на рельсовой подвеске.

Как работает платформа VaRms

В «Номикс» рассказали CNews о том, что платформа VaRms является собственной разработкой компании.

«Перед нами стояла задача за два месяца разработать прототип виртуального магазина стрелкового оружия, одной из метрик которого является реалистичность моделей̆ – как по внешнему виду, так и по баллистике и другим параметрам», – сказал Аркадий Оверин, технический директор «Номикс».

Виртуальные модели, созданные для платформы VaRms

Для демонстрации виртуальных моделей товара используется движок на базе Unreal Engine 4, где в процессе специальной конвейерной обработки (пайплайна) для каждой модели формируется набор уникальных текстур с передачей цвета, фактуры, отражающей способности и типа материалов, из которых сделана та или иная деталь. В дополнение, для надписей и логотипов используются отдельные высоко детализированные текстуры, создаваемые по референсным фотошаблонам.

Формирование крупных элементов производится с помощью сканеров Artec Space Spider производства компании Atec3D, которые позволяют получать на выходе полноценную 3D-модель объекта с текстурированием, а также сканеры Artec Eva Lite, позволяющие получить только 3D-поверхности, пояснили CNews в компании.

Сканеры обладают точностью порядка 0,05 0,1 мм с разрешением до 0,1 мм. Дальнейшее повышение детализации 3D-модели обеспечивается методом доработки с использованием референсных фотошаблонов, снимаемых параллельно с 3D сканированием с использованием зеркальных фотокамер и студийного освещения. Такой способ позволяет получить реалистичные цвета и информацию о микрорельефах различных частей оружия, пояснили CNews в компании.

Программное обеспечение Artec Studio Professional обеспечивает точную стыковку фрагментов сканов и их очистку от шумов, чтобы на выходе получить готовый объемный скан в формате fbx. На финальной стадии эти 3D-сканы проходят ручную доработку 3D-моделистами.

Планы и перспективы

Как пояснил CNews Аркадий Оверин, полная версия приложения, которое будет доступно для устройств HTC Vive/Vive Pro, Windows Mixed Reality, Oculus Rift S, Oculus Quest, Varjo VR, HP Reverb 2, обеспечит доступ к расширенной библиотеке единиц оружия, моделей экипировки и боеприпасов.

В дополнение, у пользователей также появится возможность запускать приложение в сетевом режиме, а также формировать онлайн-заказ на понравившиеся модели напрямую из приложения.

Запуск бета-версии приложения в интернете, как сообщили CNews в «Номикс», состоится не позднее весны 2021 г., финальный релиз VaRms ожидается осенью 2021 г.

Список магазинов и платформ распространения контента, где будет доступна онлайн-версия VaRms, в настоящее время еще согласовывается, но с большой долей вероятности это будут Steam, Oculus, собственный сайт магазина и другие.

«Номикс», ее владельцы и чем она занимается

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Номикс» зарегистрировано в Москве 27 мая 2020 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. Генеральный директор компании – Александр Ромашкин. Сергей Абрамов владеет в компании 88% долей через другое свое предприятие – ООО «Агрупп», зарегистрированное 11 марта 2020 г. с уставным капиталом 1 млн. руб. Сергей Абрамов владеет 100% долей в «Агрупп». Оставшиеся 12% в «Номиксе» принадлежат Аркадию Оверину, занимающему в ней должность технического директора.

Сергей Абрамов, основатель компании «Номикс»

Основной вид деятельности «Номикса» – разработка компьютерного ПО (код ОКВЭД 62.01). Список дополнительных видов деятельности включает производство элементов электронной аппаратуры (26.11), производство компьютеров и периферийного оборудования (26.20), производство коммуникационного оборудования (26.30), торговлю оптовая компьютерами и периферийными устройствами (46.51.1), деятельность по обучению пользователей (62.02.3) и др.

В общей сложности у «Номикса» насчитывается 21 вид деятельности, включая 20 дополнительных и один основной. Сейчас в «Номиксе» работают над более чем 22 проектами, включая виртуальные конфигураторы домов, симуляторы управления транспортом и другие.

Сам Сергей Абрамов был премьер-министром Чечни в период с 2004 по 2006 гг., и тогда же он временно исполнял обязанности президента республики. В 2007 г. Абрамов перешел на работу в РЖД, где занимал различные руководящие посты, включая должности руководителя дирекции железнодорожных вокзалов и советника президента компании.

Из РЖД Сергей Абрамов ушел в 2015 г., чтобы стать индустриальным директором госкорпорации «Ростех». В его обязанности входил контроль за производством вооружения и боеприпасов, и в госкорпорации он проработал вплоть до декабря 2019 г.

В настоящее время Абрамов возглавляет совет директоров группы «Тракторные заводы» АО «НИИ стали» и других компаний, входит в правление Союза машиностроителей России.