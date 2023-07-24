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Автоматизирован новый энергоблок Кармановской ГРЭС

Компания «КРУГ» участвует в техническом перевооружении питательных турбонасосных агрегатов (ПТНА) энергоблока СВПТ-340-1000 № 1 Кармановской ГРЭС – очередном этапе масштабной программы по замене устаревших питательных насосов на энергообъектах Башкирской генерирующей компании.

В рамках данной программы внедрена автоматизированная система управления ПТНА энергоблока № 1 СВПТ-340-1000 Кармановской ГРЭС с контроллерным шкафом управления (ШУ) из состава программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000 (ПАК ПТК КРУГ-2000). Об этом CNews сообщили представители компании «КРУГ».

Цель проекта – повышение эффективности функционирования ГРЭС посредством модернизации вспомогательного оборудования, что окажет положительное влияние на безопасность и надежность работы энергоблоков в целом.

Шкафы управления, установленные на энергоблоках, позволяют перенести нагрузку с ПЭН на ПТН, тем самым разгрузив систему и увеличить ее общую надежность.

Контроллерное оборудование шкафов управления в автоматизированном режиме обеспечивает прием, преобразование, логическую обработку в реальном времени текущих физических параметров технологического процесса с передачей данных по протоколу MODBUS TCP на АРМ оператора. ШУ оснащен встроенной панелью оператора для управления по месту.

Пусконаладочные работы на объекте выполнены сотрудниками компании «КРУГ». Ранее была внедрена аналогичная система для ПТНА энергоблока № 6 Кармановской ГРЭС. Планируется внедрение АСУТП энергоблока № 3 Кармановской ГРЭС до конца 2023 г.

В Республике Башкортостан на базе российского ПТК КРУГ-2000 внедрено более 150 АСУ ТП котлоагрегатов, турбоагрегатов, бойлерных установок, систем телемеханики, компьютерных тренажерных комплексов для персонала ТЭЦ, автоматизированных систем диспетчерского контроля (АСДК).

Кармановская ГРЭС расположена на реке Буй. Входит в состав Башкирской генерирующей компании (ПАО «Интер РАО»). Помимо электрической энергии отпускает тепловую энергию в виде горячей воды и пара. Установленная электрическая мощность – 856,2 МВт, тепловая – 204 Гкал/ч. Основное топливо – природный газ, резервное – мазут.

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