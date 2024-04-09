«Инфотактика» завершила строительство региональной сети передачи данных для «Газпром добыча Астрахань» и АГПЗ

Группа компаний Инфотактика, системный интегратор с экспертизой в области реализации комплексных проектов по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию инфраструктуры, завершила работы на объекте Региональная сеть передачи данных «Газпром добыча Астрахань». Об этом CNews сообщили представители ГК «Инфотактика».

Астраханское газоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в мире по запасам сырья, а Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) является ключевым предприятием по переработке газа и конденсата, производству серы, товарного газа, бензина, дизельного и котельного топлива, сжиженных газов в России.

Региональная сеть обеспечивает передачу данных и информации между различными подразделениями и объектами ООО «Газпром добыча Астрахань» и ООО «Газпромпереработка» Астраханский ГПЗ, включает в себя коммуникационное оборудование и программное обеспечение. ГК «Инфотактика» выполнила комплекс строительно-монтажных работ, включая корректировку проектной документации, авторский надзор, шеф-монтажные и пусконаладочные работы коммутационного оборудования связи, систем электропитания и кондиционирования.

«Строительно-монтажные и пусконаладочные работы были проведены на 84 объектах, объединенных в единую сеть, и в настоящее время введены в эксплуатацию. Астраханское Газоконденсатное месторождение имеет стратегическое значение для нашей страны в плане обеспечения энергоресурсами и сырьем химические производства России, поэтому участие в данных проектах имеет высочайшее значение и приоритет для ГК «Инфотактика» . В период строительства на объекте было задействовано более 100 аттестованных сотрудников одновременно», - сказал генеральный директор ГК «Инфотактика» Александр Колосов.

«Работы проводились в сложных и опасных условиях на действующих объектах и установках без остановки производства, 49 из которых расположены на территории самого газоперерабатывающего завода, остальные 35 – на газопромысловом месторождении, включая установки предварительной подготовки газа (УППГ). Несмотря на все сложности, связанные с допуском на объекты, высочайшими требованиями к безопасному проведению работ, охране труда и технике безопасности на взрывоопасных объектах, все работы были выполнены качественно и в срок. За время строительства не было зафиксировано случаев нарушения требований и правил ПАО «Газпром. Качество выполняемых работ находилось под пристальным контролем службы строительного контроля как Заказчика, так и эксплуатирующих организаций. Замечаний к выполненным работам зафиксировано не было, что подтверждено выездной проверкой управления строительного контроля «Газпром Инвест», - отметил заместитель директора по строительству Филиала ООО «Газпром инвест» «Астрахань» Алексей Сергеев.

ГК «Инфотактика» является аккредитованным исполнителем по проектированию и выполнению строительно-монтажных работ на объектах ПАО «Газпром», обладает всеми необходимыми сертификатами, лицензиями и разрешениями для осуществления данной деятельности, успешно реализует EPC и EPCM – проекты, включающие в себя предоставление основных видов услуг: инжиниринг (engineering) – изыскательные работы, разработка проектно-сметной документации, согласование документации, включая прохождение экспертизы; cнабжение (procurement) – выбор, закупка и поставка оборудования и материалов, необходимых для выполнения всех работ; возведение объекта (сonstruction) – строительство, выполнение сборочных и пусконаладочных работ; управление всеми строительными процессами (construction management).

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ГК «Инфотактика» – российская ИТ-компания c опытом в разработке цифровых решений и интеграции комплексных проектов по информатизации и информационной безопасности для бизнеса и государства. Ключевые компетенции компании: спецсвязь, информационная безопасность, системная интеграция. Компания существует на рынке более 15 лет, имеет два представительства, две лаборатории для проведения специальных проверок и специальных исследований, общее количество сотрудников 350+.

ООО «Газпром добыча Астрахань» — дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья. Добыча газа и конденсата на Левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения площадью 1360 кв. км. ведется с 1986 г.

ООО «Газпром переработка» Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) – дочернее предприятие ПАО «Газпром», газохимический комплекс, предназначен для переработки пластового газа Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ) с получением товарных продуктов: товарного газа, конденсата газового стабильного, серы технической газовой (жидкой, комовой, гранулированной марок «М» и «С»), неэтилированного бензина (Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум Евро-95), топлива дизельного Евро, мазут марки 100 ГКТ, газов углеводородных сжиженных топливных (ПБТ, ПА), ШФЛУ и стабильного газового конденсата.