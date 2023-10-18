«Сравни» запустил финансовый суперапп

Финансовый маркетплейс «Сравни» выпустил новое мобильное приложение. Это первое приложение в России, в котором собраны финансовые и страховые продукты от разных банков и страховых компаний в совокупности с бесплатным сервисом для управления кредитной историей и личными финансами. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Новое приложение «Сравни» содержит финансовые и страховые инструменты от разных банков и страховых компаний; персонализированные предложения под разные жизненные ситуации; сервис «Кредитный рейтинг».

Пользователь увидит в приложении кредиты, вклады или страховки, оформленные на «Сравни», или может добавить их вручную. Также он может удобно продлить текущие продукты или подобрать новые исходя из своих потребностей. Поиск и выбор займут несколько минут, при этом пользователь увидит самые выгодные предложения от всех банков или страховых.

Алгоритмы приложения подбирают персонализированные предложения исходя из профиля клиента и его финансового потенциала.



Сервис «Кредитный рейтинг» предназначен для управления кредитной историей и личными финансами с возможностью отслеживать показатель кредитного рейтинга и его изменения. Сервис показывает текущие кредиты, график платежей, просрочки. Пользователь сможет увидеть нагрузку по своим текущим платежам. Также он может смоделировать ситуацию по получению нового кредита. Например, узнать, какую сумму кредита можно получить, если закрыть кредитную карту. Сервис позволит проверить наличие просрочек или ошибок в кредитной истории.

«Цель нашей компании — стать финансовым помощником россиян. Помогать управлять личными финансами. На протяжении многих лет наша команда выпускает продукты, которые меняют рынок финансовых услуг. Мы создали приложение, в котором собраны все банки и все страховые компании, поэтому клиент может выбрать и получить финансовый продукт на лучших условиях: сэкономить на страховом полисе, выбрать лучшие условия по кредиту или вкладу», — сказал генеральный директор «Сравни» Сергей Леонидов.

В ближайшее время компания планирует создание взаимосвязанных решений для персонализированных предложений исходя из жизненных ситуаций клиента: например, для клиентов с ипотекой будут предлагать варианты страхования ипотеки, кредита на ремонт или рефинансирования. Также в приложении появятся сторис (stories) про финансовую грамотность. Это короткие и понятные материалы на полезные темы — лайфхаки, советы, важные новости из мира финансов, бесплатные обучающие курсы, акции, специальные предложения от «Сравни» и партнеров.

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Стоимость разработки нового приложения составила 200 млн руб. Команда финансового маркетплейса разрабатывала его в течение года. Backend приложения написан на Node.js, Frontend написан на Swift, Kotlin, Compose: на iOS — Swift, на Android — Kotlin, Compose. Приложение разрабатывалось с учётом требований информационной безопасности ЦБ РФ (ГОСТ Р 57580.1).

Отличительная особенность — модульная архитектура, которая позволяет каждой команде имеет возможность независимой разработки. Приложение реализовано по концепциям «тонкий клиент» и backend-driven UI, работающие независимо от конкретного продукта.

По данным «Сравни», в 2023 г. средний кредитный рейтинг россиян составил 602 балла. Рейтинг формируется по шкале от 0 до 1000 баллов. Показатель 600 баллов говорит о том, что пользователь может рассчитывать на получение кредита, но есть вероятность отказа. После проверки кредитного рейтинга на «Сравни» 10 тыс. клиентов закрыли кредитные карты, которыми они не пользовались. Их средняя кредитная нагрузка сократилась с 63% до 54%. Кредитный рейтинг изменился с 792 до 847 баллов.

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«Сравни» — финансовый маркетплейс. Более 14 лет компания помогает пользователям экономить время и деньги — благодаря сравнению страховых, банковских и образовательных продуктов.