«Сравни»: 11% жителей России не знают, что такое искусственный интеллект

Финансовый маркетплейс «Сравни» провел исследование, чтобы узнать, помогает ли россиянам искусственный интеллект (ИИ) и — особенно — чат GPT управлять деньгами, планировать бюджет или находить выгодные для себя финансовые предложения. Согласно опросу, 54% респондентов знают о существовании ИИ, но не пользуются им. 35% опрошенных применяют ИИ в повседневной жизни, еще 11% не знают, что это такое. При этом 86% участников опроса никогда не применяли его для управления личными финансами, 8% делают это регулярно, а 6% пробовали лишь однажды. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Почти половина респондентов (49%) не доверяют ИИ в вопросах управления финансами, 8% — напротив — доверяют. 40% опрошенных затруднились ответить. 55% участников опроса указали, что не готовы доверять ИИ или чату GPT никакие финансовые задачи. 19% опрошенных россиян готовы доверить чат-боту анализ расходов, 14% — советы по инвестированию, еще 12% — составление бюджета.

По мнению 66% опрошенных, главным преимуществом использования ИИ для управления финансами является экономия времени. 23% участников опроса отметили в качестве неоспоримого плюса ИИ поиск более выгодных предложений. 9% респондентов указали, что ИИ снижает риск ошибок.

Главным недостатком ИИ 38% респондентов назвали отсутствие человеческого контакта. Еще по 31% выбрали главными недостатками сложность в использовании и необходимость перепроверять ответы.

«В наше время искусственный интеллект занимает важное место в жизни многих людей. Он помогает автоматизировать повседневные задачи, что делает их выполнение во многом более быстрым и эффективным. Кроме того, ИИ способен обрабатывать большие объемы данных, находя в них закономерности и тренды. Это существенно улучшает доступность информации и помогает людям принимать более обоснованные решения, в том числе финансовые», — отметили представители «Сравни».