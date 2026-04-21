Yandex B2B Tech представила большое обновление видеоплатформы для бизнеса

Yandex B2B Tech обновила Yandex Cloud Video — платформу для управления видеоконтентом и запуска онлайн-трансляций. В ней появились новые возможности для защиты и быстрой обработки контента. Теперь компании смогут добавлять логотипы в видео, более гибко настраивать доступы и управлять задержкой и стабильностью видеопотоков. Это поможет бизнесу предоставлять максимальное качество контента для аудитории. Новая версия сервиса уже доступна на сайте. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Защита контента

В Cloud Video появилась возможность добавлять логотипы в загруженное видео. Это позволит компаниям защищать контент от переиспользования и применять новые сценарии для брендирования и рекламы.

Стабильный и быстрый просмотр без задержек

Пользователь может самостоятельно управлять задержками онлайн-трансляций в Cloud Video и настраивать мониторинг стабильности сигнала, чтобы отслеживать его в процессе эфира. На графиках можно будет увидеть, были ли проблемы с сигналом трансляции в конкретный момент времени. Также видео можно будет выкладывать быстрее – загрузка не будет задерживаться из-за транскодирования. Контент загрузится в оригинальном качестве, а система будет обрабатывать его одновременно.

Новые интеграции

Теперь можно переносить видеоконтент с других хостингов через службу поддержки. Для вузов и образовательных компаний появилась возможность внедрять плеер в LMS-системы. Это поможет быстрее интегрировать видеоконтент в программы онлайн-обучения.

В Yandex Cloud Video загружено уже более 150 тыс. видеофайлов компаний-клиентов. Сервис используют «Сравни.ру», СПбГУ и другие. «Яндекс Маркет» смог быстро запустить и масштабировать формат видеотрансляций в Cloud Video, превратив их в полноценный канал продаж. Компания выстроила сквозной процесс – от проведения эфиров до аналитики, и достигла значимых результатов: в пиковый день распродажи трансляции собрали 1,7 млн просмотров, а онлайн достиг 62 тыс. зрителей.

Cloud Video позволяет встраивать обзоры и отзывы о продуктах на сайты или в веб-приложения, а также проводить онлайн-трансляции на сотни тысяч зрителей с минимальной задержкой. Для начала работы с сервисом необходимо перейти в консоль Cloud Video, создать канал и загрузить видео.