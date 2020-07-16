Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги»

Новый агрегатор предложений ОСАГО

Как стало известно CNews, в России заработал новый интернет-агрегатор продуктов автомобильного страхования. Бесплатный сервис bip.ru позволяет сравнить предложения различных страховых компаний в категории «ОСАГО», а затем оформить полис, выбрав наиболее выгодное из них. Подобную услугу, к примеру, предлагает финансовый маркетплейс «Сравни.ру».

Новый сервис запущен российской компанией Payment Systems, которая занимается разработкой платежных приложений. Агрегатор bip.ru собирает информацию о предложениях по ОСАГО и при помощи специальных API (Application Programming Interface, интерфейс прикладного программирования) информационных систем страховщиков – партнеров сервиса и других агрегаторов.

В список партнеров сервиса на сегодняшний день входят 15 страховщиков. В их числе «Росгосстрах», «Альфа-страхование», «Согласие», «Ренессанс-страхование», «Тинькофф страхование». По словам представителей сервиса, список будет расширяться. Всего, напомним, членами российского союза автостраховщиков (РСА) являются 44 страховые компании. Членство в организации является обязательным условием осуществления деятельности по ОСАГО.

В России запустился бесплатный онлайн-агрегатор услуг автострахования bip.ru

Зарабатывает агрегатор за счет агентского вознаграждения, которое выплачивают страховые компании за каждого привлеченного клиента, пояснили CNews в Payment Systems. Компания планирует достичь оборота в 1 млрд руб. к концу 2020 г.

Как это работает

Заполнив заявку на сайте сервиса или в приложении «ОСАГО онлайн», пользователь получает предложения от сразу нескольких страховых компаний. Он выбирает лучшее из них, оформляет полис онлайн и сразу после оплаты получает ОСАГО на электронную почту. Компания обещает не только наличие полиса в базе РСА, но и поддержку пользователей на каждом этапе оформления страховки – клиентам доступен чат с техподдержкой. При покупке полиса на bip.ru, по заявлению представителей сервиса, нет комиссии или переплат, а сам сервис не навязывает дополнительные услуги.

Для быстрого расчета потребуется только регистрационный номер автомобиля и регион регистрации. Покупателям полиса ОСАГО, помимо сбережения времени, сервис обещает и финансовую выгоду. В среднем экономия составляет 1062 руб., но может достигать 7200 руб.

Напомним, что по закону страховые компании имеют право повышать и понижать базовую ставку в пределах тарифного коридора в пределах 20%. Поэтому цены на ОСАГО могут значительно отличаться у разных компаний.

Планы по развитию сервиса

В ближайшие несколько месяцев bip.ru собирается запустить услугу «аварийный комиссар онлайн», которая поможет автомобилистам правильно оформить документы при ДТП и получить выплату от страховой компании.

Затем агрегатор планирует добавить возможности оформления полиса КАСКО, оплаты транспортного налога, а также запустить услуги оспаривания штрафов ГИБДД и помощи при любом взаимодействии со страховщиками: внести изменения в купленный полис, добавить водителя, получить или оспорить выплату. В планах также информационная поддержка по постановке автомобиля на учет, прохождению ТО.

По мнению главы bip.ru Алексея Богданова, сегодняшняя ситуация на российском рынке автострахования во многом напоминает рынок такси до прихода на него агрегаторов вроде «Яндекс.Такси». «Рынок автострахования в России сильно фрагментирован, потребителям приходится перебирать сайты множества компаний, на каждом отвечать на разные вопросы, а потом внимательно сравнивать тарифы и условия, – говорит Богданов. – Мы хотим сделать процесс максимально быстрым и понятным для конечного пользователя – вплоть до того, чтобы помогать пользователям общаться со страховыми, вносить изменения в полис и так далее».

Несколько слов о Payment Systems

Компания Payment Systems была основана Анатолием Марьиным и Алексеем Богдановым, которые ранее работали над приложениями для программ лояльности Shoppoints и Starcard.

Сегодня Payment Systems имеет в своем активе мобильные программы для оплаты штрафов и парковки. В России эти приложения, по словам представителей компании, занимают более 50% рынка в своем сегменте и первые позиции в магазинах приложений App Store и Google Play. На рынке США приложение Payment Systems входит в десятку популярных приложений iOS для выставления и оплаты счетов малого и среднего бизнеса.

Сложный запуск АИС ОСАГО

В конце июня 2020 г. В России заработала вторая версия автоматизированной информационной системы ОСАГО, разработанная компаниями Epam и «Инфосистемы джет». Новая система обошлась ее владельцу – РСА – в более чем 2 млрд руб. В отличие от предшественницы, в основе переписанной «с нуля» системы лежит микросервисная архитектура, которая, как ожидается, в дальнейшем позволит «безболезненно» наращивать функциональность.

По сообщению «Агентства страховых новостей», старт АИС ОСАГО не прошел для РСА гладко. После запуска системы 28 июня наблюдались проблемы в оформлении ОСАГО. Нередко система зависала на этапе проверки данных. Также была распространена информация, что проблемы связаны с тем, что страховщики не могут получить от РСА данные о коэффициенте «бонус-малус» страхователя.

РСА признал «некоторое количество технических проблем» в работе системы и выразил уверенность в том, что «в ближайшее время все донастройки будут успешно завершены».