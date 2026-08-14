Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
ИНТЕРДА InternetUrok ИнтернетУрок Интернет урок
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 11
ИНТЕРДА и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
|Шадаев Максут 1211 1
|Песков Дмитрий 129 1
|Чупшева Светлана 10 1
|Комаров Алексей 15 1
|Половинкин Алексей 2 1
|Илингин Андрей 4 1
|Рыжкова Екатерина 4 1
|Зыков Владимир 13 1
|Алешин Владимир 21 1
|Кравцов Сергей 64 1
|Хасякова Ольга 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166478 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.