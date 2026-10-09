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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мастер Лаб Medihost Медихост

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.10.2026 «Группа Астра» и «Мастер Лаб» обеспечат полную совместимость своего ПО и помогут с цифровизацией здравоохранения 2
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
10.03.2017 Москвичам доступен новый интернет-портал для записи к врачу 1
08.11.2016 Сервис прикрепления к поликлиникам покажет информацию о загруженности медучреждений 2
26.10.2016 Число москвичей, довольных работой ЕМИАС, удвоилось 1
24.10.2016 Операция на работающем сердце: в «Медсанчасти "Северсталь"» внедрили новую МИС 1
11.10.2010 Скандальный ИТ-конкурс Минздрава отменен, но объявлены новые 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Мастер Лаб и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9083 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3732 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2348 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5779 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54893 3
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 512 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13151 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26987 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26585 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 279 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6142 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 271 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6406 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 813 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48130 5
Россия - РФ - Российская федерация 168657 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 816 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11507 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10566 1
Известия ИД 793 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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