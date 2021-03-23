«Кардиф» вместе с Sravni.ru запустила продажи ипотечных страховых онлайн-продуктов

Французская страховая компания «Кардиф» запустила онлайн-продажи своих ипотечных страховых продуктов на платформе одного из крупнейших российских интерактивных сервисов по подбору финансовых продуктов – Sravni.ru.

Партнерство Sravni.ru и «Кардиф» положило начало запуску продаж продуктов страхования на площадке проекта, а новая услуга уже вошла в топ-3 лучших ценовых предложений на платформе.

По словам команды, работавшей над запуском, одной из основных задач «Кардиф» и Sravni.ru была оптимизация клиентского пути за счет предоставления клиенту единого полиса на все риски, требуемые банками.

Дополнительным преимуществом для клиента стала возможность оформления онлайн не только первичного договора страхования, но и сопровождения всех дальнейших этапов, в том числе пролонгации договора на следующие годы действия кредита и даже подачи документов на страховую выплату.

На данный момент предложение «Кардиф» на Sravni.ru распространяется на ипотечное страхование, включающее такое покрытие, как страхование жизни/здоровья заемщика банка, страхование заложенного имущества. В будущем компания планирует расширить список продуктов.

Александра Громова, коммерческий директор ООО «СК «Кардиф», сказала: «Наша компания пришла на рынок ипотечного страхования в конце 2018 года и уже сейчас сотрудничает с ведущими ипотечными банками, онлайн-игроками и агентствами недвижимости. Мы рады, что отсутствие промежуточных этапов ожидания во время оформления нашего полиса на платформе Sravni.ru позволяет участникам назначать точную дату сделки и экономить время для решения других бизнес-задач».