Разделы

Бизнес
|

Финансовый маркетплейс «Сравни» вошел в состав ассоциации «ФинТех»

Финансовый маркетплейс «Сравни» стал ассоциированным членом ассоциации «ФинТех».

В рамках сотрудничества «Сравни» планирует уделить особое внимание разработке и внедрению проектов на базе открытых API, искусственного интеллекта, поддержке технологической безопасности и развитию новых финансовых инструментов.

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ
Генеративный ИИ

«За 15 лет существования компании нам удалось провести тысячи интеграций с крупнейшими банками и страховыми компаниями, которые способствовали развитию и улучшению рынка финансовых услуг. Вступление в АФТ поможет нам реализовывать планы по внедрению новых технологий и содействовать развитию индустрии на благо российских пользователей», — отметил генеральный директор «Сравни» Александр Крайник.

«Присоединение финансового маркетплейса «Сравни» к АФТ, безусловно, создаст новый импульс для кросс-отраслевого сотрудничества на площадке ассоциации. Многолетняя экспертиза компании поможет финансовому рынку и его участникам ускорить внедрение и развитие самых передовых технологических решений», — сказал генеральный директор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

Не заплатил ИТ-шникам – остался без интернета. Обиженные сисадмины по-хитрому наказали клиента и вернули свои деньги

НИКИЭТ перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro

Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: