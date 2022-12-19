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В Подмосковье запущен голосовой помощник МФЦ

На горячей линии Подмосковья заработал голосовой помощник, который запишет в МФЦ, проконсультирует по популярным услугам, проверит статус готовности документов и др. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня голосовые помощники – это возможность быстро получить необходимую информацию. Чтобы жители не дожидались ответа оператора, а получали консультацию по самым популярным вопросам за несколько секунд, мы запустили помощника МФЦ», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Голосовой помощник центров «Мои документы» может записать на прием или отменить запись в многофункциональный центр, проверить статус заявления и уточнить информацию по графику работы МФЦ. Также голосовой помощник проконсультирует по самым популярным услугам и госпошлинам. Если заявитель забыл пин-код предзаписи, обязательно его напомнит.

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Чтобы получить ответы по работе подмосковных МФЦ, необходимо позвонить по номеру 122 с территории Московской области. В голосовом меню следует выбрать 3 и задать интересующий вопрос. Прием звонков осуществляется круглосуточно.

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