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Кадры ИТ в госсекторе
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МФЦ Подмосковья обучили компьютерной грамотности 12 тыс. жителей

«В Московской области девять лет работает портал госуслуг uslugi.mosreg.ru. В 2021 г. число зарегистрированных пользователей достигло 7,4 млн человек – подавляющее большинство жителей активно пользуется возможностью получать региональные услуги онлайн. Однако граждане старшего возраста могут испытывать сложности в освоении интернет-пространства. Для них на базе МФЦ Подмосковья организованы курсы компьютерной грамотности», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

На компьютерных курсах жителей учат пользоваться электронной почтой и базовыми программами, подавать заявления на получение госуслуг в электронном виде. Отдельные занятия посвящены правилам безопасности в интернете и важности антивирусных программ. Об этом CNews сообщили представители министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы записаться на занятия, необходимо обратиться к консультанту цифровой зоны МФЦ или позвонить в центр социального обслуживания.

Цифровые зоны МФЦ – это смарт-центры для получения госуслуг практически в один клик. Они открыты на базе существующих МФЦ, а в некоторых городских округах занимают отдельные помещения. В цифровых МФЦ организовано 609 рабочих мест для посетителей. Ежемесячно за предоставлением госуслуг в цифровые МФЦ обращается порядка 50 тыс. заявителей.

«Активное долголетие» – программа Губернатора Московской области, которая реализуется с 2019 г. Ее задача – вовлечь пожилых жителей региона в занятия творчеством, спортом, обучить финансовой и компьютерной грамотности. С 1 октября 2021 г. в клубы «Активное долголетие» автоматически зачисляют женщин по достижении 55 лет и мужчин по достижении 60 лет.

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