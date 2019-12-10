Philips запустила платформу IntelliSpace AI Workflow Suite

Royal Philips анонсировала запуск платформы IntelliSpace AI Workflow Suite, призванной помочь лечебным учреждениям плавно внедрить приложения на базе искусственного интеллекта (ИИ) в работу с медицинскими изображениями. IntelliSpace AI Workflow Suite – является частью семейства решений Philips для лучевой диагностики. Эта универсальная платформа включает в себя полный набор необходимых приложений для интеграции и централизованного управления алгоритмами ИИ, структурирует результаты радиологических исследований и делает их доступными во всей клинике там, где это необходимо. Партнерами-создателями приложений для платформы стали компании Aidoc, MaxQ AI, Quibim, Riverain Technologies и Zebra Medical.

Презентация IntelliSpace AI Workflow Suite состоялась в рамках ежегодного конгресса Североамериканского радиологического общества RSNA-2019. Медицинский центр Лейденского университета в Нидерландах недавно подписал соответствующее соглашение и станет первым учреждением, которое будет использовать данную платформу в диагностических целях.

При внедрении в инфраструктуру отделения и всей клиники IntelliSpace AI Workflow Suite автоматически направляет клинические данные в соответствующее приложение ИИ внутри экосистемы клиники, что обеспечивает автоматический предварительный анализ данных без участия пользователя. Затем программа выдает готовый результат обработки специалисту. Платформа отвечает стремлению Philips предоставлять клиникам открытые и универсальные решения для ИИ в медицинской визуализации. Технология нативно интегрируется с другими решениями Philips в области диагностической визуализации и медицинской информатики. IntelliSpace AI Workflow Suite также может использоваться с оборудованием других производителей. Кроме того, платформа поддерживает машинное обучение различных приложений на основе ИИ (в том числе самостоятельных разработок и стартапов) с использованием локальных данных.

Недавно консалтинговая фирма Frost & Sullivan признала Philips компанией года в сфере искусственного интеллекта для улучшения интерпретации медицинских изображений. Это произошло благодаря тому, что компания подходит к ИИ в радиологии как к прорывной стратегии в медицинской информатике. Philips сочетает экспертизу в ИИ с глубокими знаниями клинического и операционного контекста. Компания внедряет ИИ в рабочий процесс на всех этапах, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому пациенту.

«Искусственный интеллект уже сейчас поддерживает принятие клинических решений и увеличивает производительность в отделениях радиологии, - отметил Калум Каннингем, руководитель направления Enterprise Diagnostic Informatics, Philips.  Philips является одной из трех ведущих мировых компаний, которые применяют в здравоохранении патенты, связанные с ИИ. IntelliSpace AI Workflow Suite позволяет клиникам сделать необходимый шаг к комфортному внедрению приложений на базе ИИ, что позволит получить максимум пользы, не нарушая текущего рабочего процесса».

Приложения для интерпретации мядицинских снимков и алгоритмы на базе ИИ играют важную роль в достижении четырехкомпонентной цели здравоохранения: улучшения клинических результатов и эффективности лечения, сокращения затрат на здравоохранение и повышения удовлетворенности пациентов и врачей. По мере того, как количество приложений и партнеров растет, клиники рискуют столкнуться с трудностями адаптации и административными издержками. С помощью плавной интеграции приложений партнеров Philips, IntelliSpace AI Workflow Suite позволяет учреждениям наилучшим образом использовать новейшие приложения на базе ИИ, что повышает уверенность врачей в диагнозе и эффективность лечения, не усложняя процесс.

В платформе Philips IntelliSpace AI Workflow Suite уже сейчас доступны алгоритмы ИИ следующих компаний-партнеров.

Aidoc: алгоритм для анализа внутричерепных кровотечений, трещин в шейном отделе позвоночника и эмболии легочных сосудов; MaxQ AI: алгоритм, включающие в себя платформу ACCIPIO для анализа внутричерепных кровотечений и инсульта; Quibim: алгоритм для обнаружения повреждений головного мозга, для классификации рентгенограмм грудной клетки, оценки эмфиземы, концентрации жира и железа в печени и анализа атрофии мозга; Riverain Technologies: алгоритм, включающие в себя ClearRead bone suppression, технологию очищения снимков грудной клетки от изображений костей, и ClearRead CT, улучшающую результативность КТ; Zebra Medical: алгоритм для анализа внутричерепных кровотечений и пневмоторакса.

IntelliSpace AI Workflow Suite – это часть семейства инновационных решений Philips для оптимизации работы отделений лучевой диагностики. Его внедрение – результат нескольких лет стратегических инвестиций в научно-исследовательскую работу, ИИ и поглощения других компаний. Это комплекс интегрированных продуктов, которые представляют собой универсальную платформу для объединения клинических возможностей и оптимизации рабочего процесса на каждом этапе пути пациента.