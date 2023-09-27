«Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM»

Компания «Прайм груп» предложит клиентам и партнерам систему «Гармония MDM» — импортонезависимое решение для управления мастер-данными. С помощью «Гармонии MDM» можно справиться с потоком информации из различных источников и выстроить data-driven-культуру в компании.

Клиенты «Прайм груп» получат доступ к современной импортонезависимой low-code-системе управления мастер-данными. В основе платформы лежит открытая СУБД PostgreSQL, а также ее сборки от российских производителей.

«Гармония MDM» позволяет собирать и унифицировать данные из разнородных корпоративных источников, а также обогащать их. Так, решение может быть интегрировано с различными внешними источниками: например, с системами ЕГРЮЛ, ФИАС, НРД, ЕФРСБ. Благодаря этому «Гармония MDM» выходит за рамки традиционных систем управления НСИ, ориентированных исключительно на корпоративные среды. Расширенные возможности информационного обмена позволяют создать в компании единую версию правды и принимать взвешенные управленческие решения на основе самых свежих данных. При этом затраты на поддержание актуальности справочников сводятся к минимуму — они обновляются автоматически.

Решение может быть развернуто в облаке или в контейнерах Kubernetes. Это не только сокращает затраты бизнеса на внедрение «Гармонии MDM», но и обеспечивает оперативное обновление решения под требования заказчиков и легкость масштабирования.

«Гармония MDM» входит в реестр отечественного ПО Минцифры. Легко встраивается в любую ИТ-инфраструктуру, в том числе на базе российских ИТ-продуктов. Это делает ее оптимальным выбором для реализации проектов по импортозамещению. Компании рассчитывают, что ИТ-решение будет востребовано в первую очередь среди средних и крупных заказчиков «Прайм груп» из сегментов финансов, промышленности и ТЭК.

«В основе успешного бизнеса лежит достоверная, качественная и своевременная информация о текущих бизнес-процессах компании. Поэтому даже в условиях экономической турбулентности, осложненной санкциями и сокращением бюджетов, участники рынка остро нуждаются в надежном решении для управления мастер-данными, независимым от поддержки зарубежных вендоров. В этом плане роль системы “Гармония MDM” и ее функциональные возможности сложно переоценить. Система полностью закрывает потребности партнеров и клиентов “Прайм груп” в части управления НСИ, поэтому мы будем рады предложить ее своим заказчикам», – сказал Максим Лукичев, генеральный директор «Прайм груп».

«Команда разработчиков “Гармонии MDM” обладает многолетним практическим опытом внедрения MDM-систем. Мы хорошо понимаем запросы бизнеса и предлагаем ему эффективные инструменты для решения типовых проблем, связанных с управлением данными. Пользователи системы повышают маржинальность бизнеса за счет точности планирования, увеличения достоверности и чистоты данных, а также снижения затрат на их поддержание в актуальном виде. Мы рады видеть “Прайм груп” в числе своих партнеров и развивать продукт совместными усилиями с крупнейшими игроками рынка», – отметил Евгений Обелов, технический директор «Гармонии MDM».