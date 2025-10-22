Разделы

Цифровизация
|

«Ростелеком» успешно протестировал умную платформу для мониторинга отрасли гостеприимства

«Ростелеком» разработал цифровую платформу, которая на основе больших данных с использованием технологий искусственного интеллекта структурирует и анализирует информацию из различных тематических источников (социальные сети, туристические агрегаторы и др.) о возможных местах размещения туристов на заданной территории. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Визуализация данных по модели цифрового двойника будет полезна структурам региональных органов власти и муниципалитетов, ответственных за развитие отрасли гостеприимства. Данные платформы пригодятся для повышения туристической привлекательности территорий, обеспечения безопасности гостей и расширения налоговой базы.

Платформа собирает информацию для мониторинга соблюдения законодательных требований к классификации средств размещения – гостиниц, гостевых домов и иных объектов для временного проживания туристов. Благодаря новому решению уполномоченные органы получают достоверную информацию о всех потенциальных местах, в которых могут останавливаться гости населенного пункта. При создании платформы учитывались все аспекты, необходимые для организации эффективного контроля за соблюдением требований Налогового кодекса России, федеральных законов «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки
undefined

Пилотный проект по использованию платформы в реальных условиях был реализован на территории Таштагольского района Кемеровской области. Задачей муниципалитета было составление максимально возможного перечня гостевых домов (средств размещения туристов) на территории поселка городского типа Шерегеш (в рамках федерального закона от № 127-ФЗ от 7 июня 2025 г. «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов»). Шерегеш известен далеко за пределами Кузбасса как горнолыжный курорт.

Платформа с использованием ИИ-технологий автоматизировала поиск, анализ и структурирование информации из различных онлайн-источников, а также реализовала визуализацию этих данных на цифровом двойнике. По итогам пилотного проекта в список включены более 1000 гостевых домов Шерегеша с данными о местонахождении, виде разрешенного использования земельного участка, количестве возможных гостей и другой необходимой информацией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ и аналитика в закупках: как цифровизация делает стройку управляемой и прозрачной

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

Власти закрыли госорганам лазейку для закупки iPhone и iPad на бюджетные деньги

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще