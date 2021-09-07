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Аникин Андрей

СОБЫТИЯ


07.09.2021 С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование 2
24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Аникин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Элвис-НеоТек 56 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 5 1
Intel Corporation 12811 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Акрон ГК - Acron 66 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 252 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Электроника - MPW - Multi-Project Wafer - MPC - Multi-Project Chip - вариант микроэлектронного производства 6 1
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 67 1
Микроконтроллер - Micro Controller Unit, MCU - микросхема управления электронными устройствами 52 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 2
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 11 1
Рейман Леонид 1065 3
Носов Константин 21 2
Соколов Алексей 137 2
Демкин Дмитрий 2 2
Саркисов Сергей 13 2
Сухопаров Анатолий 19 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Германия - Саксония - Дрезден 104 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Китай - Тайвань 4245 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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