Индексная книга (каталог) CNews*
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Аникин Андрей
СОБЫТИЯ
|07.09.2021
|С бывших директоров «Ангстрем-Т» хотят взыскать миллионы за пропавшее оборудование 2
|24.06.2021
|ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила 1
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Аникин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 2
|NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
|Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 11 1
|Рейман Леонид 1065 3
|Носов Константин 21 2
|Соколов Алексей 137 2
|Демкин Дмитрий 2 2
|Саркисов Сергей 13 2
|Сухопаров Анатолий 19 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.