Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

В интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн» для малого бизнеса появился сервис проверки контрагентов на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Новый сервис позволяет автоматически проверять контрагентов на благонадежность сразу после введения ИНН получателя платежа, предоставляя качественную и оперативную информацию о компании. Сервис, анализируя данные из открытых официальных источников, таких как Федеральная налоговая служба, Росстат, Федеральная служба судебных приставов, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и др., сообщает клиенту набор факторов, которые могут повлиять на его решение о проведении платежа. А пользующиеся доверием на рынке аналитические скоринги системы СПАРК – Индекс должной осмотрительности, Индекс финансового риска, Индекс платежной дисциплины – позволяют оценить возможные финансовые риски.

По результату найденных факторов в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн» появляются «сигналы», помогающие оценить благонадежность компании. В рамках сервиса возможно сформировать и сохранить отчет по контрагенту.

«"Райффайзен Бизнес Онлайн" – это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса. С помощью данных системы «СПАРК-Интерфакс» клиенты из сегмента малого и микро-бизнеса могут быстро проверять контрагентов на предмет банкротств, арбитражных дел или исполнительных производств. Это позволяет оперативно принимать взвешенные решения и экономит бесценное время предпринимателя», – сказал Куандык Жанайдаров, руководитель разработки интернет-сервисов для малого бизнеса Райффайзенбанка.

«Интеграционное решение API СПАРК позволяет предостеречь клиентов банка от небезопасных платежей и сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, снизить коммерческие и налоговые риски, оперативно реагировать на изменения, происходящие у контрагентов, а также выполнить рекомендации по проявлению должной осмотрительности», – отметил исполнительный директор системы «СПАРК-Интерфакс» Алексей Кобин.

Другие материалы рубрики

Как неправильно внедрить Agile. Десять главных ошибок

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020

Центробанк России готовится к эмиссии цифрового рубля

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020

ОНЛАЙН-конференция CNews «Цифровой офис будущего» состоится 14 октября

Сбербанк нашел способ зарабатывать на клиентах против их воли

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес

Техноблог

Правда ли отказ от зарядных устройств в комплекте поставки улучшит экологию?

9 бюджетных смартфонов с хорошей батареей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра