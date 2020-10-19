Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»

В интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн» для малого бизнеса появился сервис проверки контрагентов на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Новый сервис позволяет автоматически проверять контрагентов на благонадежность сразу после введения ИНН получателя платежа, предоставляя качественную и оперативную информацию о компании. Сервис, анализируя данные из открытых официальных источников, таких как Федеральная налоговая служба, Росстат, Федеральная служба судебных приставов, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и др., сообщает клиенту набор факторов, которые могут повлиять на его решение о проведении платежа. А пользующиеся доверием на рынке аналитические скоринги системы СПАРК – Индекс должной осмотрительности, Индекс финансового риска, Индекс платежной дисциплины – позволяют оценить возможные финансовые риски.

По результату найденных факторов в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн» появляются «сигналы», помогающие оценить благонадежность компании. В рамках сервиса возможно сформировать и сохранить отчет по контрагенту.

«"Райффайзен Бизнес Онлайн" – это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса. С помощью данных системы «СПАРК-Интерфакс» клиенты из сегмента малого и микро-бизнеса могут быстро проверять контрагентов на предмет банкротств, арбитражных дел или исполнительных производств. Это позволяет оперативно принимать взвешенные решения и экономит бесценное время предпринимателя», – сказал Куандык Жанайдаров, руководитель разработки интернет-сервисов для малого бизнеса Райффайзенбанка.

«Интеграционное решение API СПАРК позволяет предостеречь клиентов банка от небезопасных платежей и сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, снизить коммерческие и налоговые риски, оперативно реагировать на изменения, происходящие у контрагентов, а также выполнить рекомендации по проявлению должной осмотрительности», – отметил исполнительный директор системы «СПАРК-Интерфакс» Алексей Кобин.