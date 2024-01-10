IBS приступила к внедрению отечественной системы управления мастер-данными «Гармония MDM»

Компания IBS, российская ИТ-сервисная компания, займется продвижением, продажей лицензий, а также внедрением системы управления мастер-данными и нормативно-справочной информацией (НСИ) «Гармония MDM». Благодаря сотрудничеству ИТ-компаний технологические и бизнес-клиенты IBS получат импортонезависимое решение, созданное на основе технологий low/no-code. Об этом CNews сообщили представители IBS.

В результате партнерства ИТ-компаний клиенты IBS получат доступ к «Гармонии MDM» — российской системе управления НСИ. Она позволяет собирать в едином хранилище и унифицировать мастер-данные, поступающие из разрозненных источников. Стандартизация информации упрощает процесс ее обработки и сокращает время, необходимое для подготовки любых видов отчетности в компании. Благодаря этому пользователи могут полностью контролировать потоки бизнес-критичных данных в организации. Причем для этого им не нужны продвинутые навыки программирования — система выстроена по принципу low/no code. С «Гармонией MDM» бизнес-заказчики могут работать самостоятельно, без привлечения ИТ-отделов.

Для того чтобы мастер-данные были более точными и полными, в MDM-системе предусмотрена возможность их обогащения из других источников, в частности, из систем бухгалтерского и управленческого учета. Кроме того, «Гармония MDM» поддерживает интеграцию с внешними базами данных, такими как ЕГРЮЛ, ФИАС, НРД и ЕФРСБ.

Внедрение системы может быть выполнено в сжатые сроки и без капитальных затрат. «Гармония MDM» может быть развернута в облачной среде или в контейнерах Kubernetes — такой подход позволяет масштабировать решение под любые потребности бизнеса быстро и без серьезных доработок и кастомизаций.

С февраля 2023 г. «Гармония MDM» включена в Реестр отечественного ПО. Это гарантирует компании IBS и ее партнерам отсутствие любых санкционных рисков в отношении продукта.

«Компания IBS решает сложные задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности российского бизнеса. Включение системы управления НСИ “Гармония MDM” в портфель продукции позволит нам расширить перечень востребованных импортонезависимых решений, доступных для наших клиентов, а они, в свою очередь, смогут сохранить высокое качество управления мастер-данными и нормативно-справочной информацией в процессе миграции с зарубежных платформ», — сказал Олег Орлов, управляющий партнер сегмента аналитических решений компании IBS.

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«“Гармония MDM” на рынке больше 10 лет. Это проверенное временем российское решение, которое развивает команда с огромным опытом, глубоким пониманием рынка и бизнеса клиентов, а также множеством успешных кейсов за плечами. Благодаря внедрению MDM-системы можно автоматизировать рутинные задачи, отказаться от операций двойного ввода информации и упростить интеграцию информационных систем компании. Все это позволит клиентам IBS повысить эффективность процессов, связанных с обработкой данных, и ускорить принятие важных управленческих решений», — сказал Евгений Обелов, технический директор «Гармонии MDM».

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«Гармония MDM» – российское решение для управления мастер-данными с более чем 10-летней историей внедрений. Система разработана на базе open source технологий и включена в реестр отечественного ПО.