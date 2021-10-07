Началось банкротство создателя российских суперкомпьютеров. Его основатель третий год под арестом

«Т-платформам» приходит конец

Как выяснил CNews, многострадальная суперкомпьютерная компания «Т-платформы», чей основатель Всеволод Опанасенко арестован, собирается подать судебный иск о собственном банкротстве. Данная информация отражена на тематическом государственном интернет-портале.

«Генеральный директор акционерного общества “Т-платформы” Кирилл Алифанов, руководствуясь положениями п. 1. ст. 30 федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, уведомляет о наличии у общества признаков банкротства», — указано на портале.

В качестве кредитора организации, чьи претензии являются поводом к подаче иска, указано АО «Рамэк-ВС» (аббревиатура ВС отсылает нас к Вооруженным силам России). Однако эту отметку, видимо, стоит воспринимать, как формальность. Судя по картотеке российских судов, у «Т-платформ» весьма внушительный список кредиторов.

Последним в этой очереди 5 октября 2021 г. стал Минпромторг. Министерство обратилось в арбитражный суд Москвы с претензиями на 2,76 млрд руб. Информация также отражена в судебной картотеке, однако каких-либо документов с подробностями относительно предмета иска в ней пока не выложено. К рассмотрению иск еще официально не принят.

«Т-платформы» затевают процедуру банкротства

«Иск пока не получили, поэтому не владеем информацией, — сообщил CNews представитель компании. — Готовы будем ответить на вопросы после получения документа».

Редакция CNews ожидает от Минпромторга комментариев относительно предмета данного иска.

Проблемы «Т-платформ» и ее основателя

Напомним, основателя и главу «Т-платформ» Всеволода Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. Сейчас он находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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На фоне этой и многих других сопутствующих проблем «Т-платформы» к концу 2019 г. по сути прекратили реальную деятельность. Однако позже, в ноябре 2020 г. CNews стало известно, что «Т-платформы» вышли из процедуры банкротства по иску ФНС и возвращаются к жизни, набирая штат и подыскав себе нового гендиректора. Им стал вышеупомянутый Кирилл Алифанов, чьим предыдущим местом работы был «Уралкалий».

С чем может быть связан иск Минпромторга

Вышеупомянутый судебный иск Минпромторга к «Т-платформам» может быть связан с тем, что компания задолжала государству как минимум 3,1 млрд руб., которые были выданы в виде шести субсидий на электронные проекты по итогам тематического конкурса министерства в конце 2016 г.

В частности речь идет о разработке и производстве «Линейки серверов в форм-факторе “блейд” для высокопроизводительных вычислений и дата-центров на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 437 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,3 млрд руб., «Линейки рабочих станций на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 644 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,81 млрд руб., «Линейки рабочих станций в форм-факторе «ноутбук» на базе процессоров x86 и отечественных процессоров в защищенном исполнении» — субсидия в 450 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,1 млрд руб., «Линейки стоечных серверов на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 660 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,54 млрд руб., «Линейки ноутбуков на базе отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 480 млн руб. при общей стоимости проекта в 1 млрд руб., «Линейки гибридных L2/L3-коммутаторов с поддержкой технологии SDN на базе отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 403 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,03 млрд руб.

Все эти проекты должны были быть реализованы до 30 ноября 2019 г., но этого не произошло.