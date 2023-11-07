«Сберкорус» открыл доступ к сервису для проверки благонадежности физических лиц

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» открыла доступ для любой российской компании к автоматическому сервису для проверки физических лиц. В сервисе можно проверить физическое лицо на благонадежность и соответствие требованиям для приема на работу, делового партнерства или исполнения специфических обязанностей.

Сервис проверки физических лиц «Сберкоруса» подключен к 7 официальным государственным источникам информации (базы данных МВД, Росфинмониторинга, ЕФРСБ, ФНП, ФНС, ФССП, ГИБДД) и обеспечивает проверку любого физического лица в несколько кликов за 5 минут.

Сервис может проверить действительность паспорта, ИНН, наличие разрешения на работу и/или статуса самозанятого, нахождение в розыске, причастность к экстремистской деятельности, банкротство физлица, долги по исполнительным производствам, залоги движимого имущества, действительность водительского удостоверения, неоплаченные штрафы ГИБДД, наличие статуса ИП и др.

Отчет о проверке каждого физлица выдается в виде сжатого отчета в формате удобного текстового документа.

Помимо соискателей, сервис помогает проверять самозанятых, бизнес-партнёров (например, деловую репутацию и финансовое положение учредителей и руководителей контрагента) и водителей. Через интернет-банк «Сбербизнес» сервисом чаще всего пользуются транспортные и логистические компании, ритейлеры и сельхозпредприятия.

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В сервисе можно выбрать пакеты из 5, 15 и 30 проверок на месяц. Пакет с 30 проверками подходит для компаний с высокой текучкой кадров или большим штатом (торговля, общепит, гостиничный бизнес, логистика, строительство и др.).

«В любой компании заинтересованы в проверке физлиц в первую очередь кадровики, служба безопасности и топ-менеджмент при найме руководителей или проверке потенциальных бизнес-партнеров, учредителей. Сервис значительно снижает комплаенс-риски на всех уровнях. Это придаст бизнесменам дополнительную уверенность в будущем компании. Ввиду повышенных рисков особый формат приобретают, например, проверки водителей как грузового, так и легкового транспорта (в службах такси и доставки). Для этого сервис проверки физлиц может отслеживать действительность прав, стаж вождения в нужной категории и прочие важные параметры», — сказал директор департамента продуктов и развития бизнеса «Сберкорус» Арсен Думикян.