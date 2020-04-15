Новейшие смартфоны Samsung после обновления превращаются в «кирпичи»

Samsung выпустила прошивку M315FXXU1ATD1 для смартфона Galaxy M31, вышедшего в конце зимы 2020 г. Обновление выводит его из строя – он даже не может загрузиться, и пользователям придется обращаться в сервис-центры для установки стабильной версии ПО.

Апдейт с «сюрпризом»

Компания Samsung выпустила обновление прошивки для смартфонов Galaxy M31, выводящее устройства из строя. После установки апдейта с индексом M315FXXU1ATD1, пишет ресурс SamMobile, гаджеты перестают загружаться, и пользоваться ими становится невозможно.

Проблема получила массовый характер, поскольку обновление M315FXXU1ATD1, вышедшее 3 апреля 2020 г., распространялось по воздуху, и для его установки от пользователей требовалось лишь нажать кнопку подтверждения на самом смартфоне. Ситуация затронула в первую очередь жителей Индии – в этой стране опасное обновление вышло раньше, чем в других. Пользователи стали жаловаться на нестабильную прошивку на форумах, в соцсетях и в даже в фирменном приложении Samsung Members.

Долгоиграющему смартфону Samsung Galaxy M31 не повезло с прошивкой

Galaxy M31 – это один из самых современных смартфонов Samsung. Его анонс состоялся в конце февраля 2020 г., и его основные особенности заключаются в невысокой стоимости (15 тыс. рупий, около 14,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 апреля 2020 г.) и солидной емкости аккумулятора – 6000 мАч.

Реакция Samsung

Патч M315FXXU1ATD1 не содержит в себе глобальных изменений, основное нововведение в нем – это апрельский патч безопасности для Android. Компания Samsung осведомлена о возникшей проблеме, и на момент публикации материала распространение обновления приостановлено.

Между тем, пока неизвестно, планирует ли Samsung предоставить всем тем, чей Galaxy M31 «окирпичился» по ее вине, бесплатный ремонт смартфонов. Также она не уточняет, когда выйдет новая версия прошивки, лишенная опасного дефекта.

Владельцы Galaxy M31 остались очень недовольны качеством его ПО

Вернуть прежнюю версию прошивки своими силами у пользователей в большинстве случаев не получится – им придется обращаться в сервисные центры, которые могут оказаться закрытыми в связи с мерами по сдерживанию распространения коронавируса. Специалисты портала SamMobile рекомендуют пострадавшим пользователям попытаться самостоятельно перепрошить Galaxy M31, используя Windows-ПК, спецпрограммы для прошивки смартфонов и необходимый дистрибутив ПО, в том числе M315FXXU1ATD1. По их словам, это самый надежный способ обновления программного обеспечения смартфона.

Проблемы с другими телефонами Samsung

Выходу некачественной прошивки для Galaxy M31 предшествовал релиз недоработанного ПО для еще одного смартфона Samsung – Galaxy A70, дебютировавшего в первой половине апреля 2019 г. В начале апреля 2020 г. корейский вендор выпустил для него прошивку на базе Android 10, полностью блокирующую устройство и мешающую его загрузке. После ее установки пользователи не могли даже зарядить свой смартфон.

Samsung Galaxy A70

Проблему, как выяснилось, вызывала несовместимость прошивки с системной платой смартфона. Samsung устанавливает в Galaxy A70 две разные версии печатной платы, с одной из которых прошивка и конфликтует. Выйти из ситуации можно лишь одним способом – необходимо обратиться в сервисный центр для замены платы на ту, которую требует ПО смартфона.

Пользователи Xiaomi тоже страдают

Нестабильные прошивки для своих смартфонов выпускает не только Samsung – подобное не редкость и для Xiaomi, тоже входящей в топ-5 производителей мобильников. Ярчайший пример – смартфон Xiaomi Mi A3, обновление для которого за первые три с половиной месяца 2020 г. отзывали уже трижды.

Пользователи Xiaomi Mi A3 тоже не застрахованы от проблем с прошивкой своих смартфонов

Xiaomi Mi A3 – это глобальная версия китайского недорогого смартфона Xiaomi Mi CC9e, вышедшая в рамках программы Google Android One и поставляющаяся с чистой ОС Android (без фирменной оболочки Xiaomi MIUI и дополнительных приложений). Это дает смартфону возможность оперативно получать обновления.

Все три раза, что Xiaomi пыталась установить на Mi A3 новую Android 10, пользователи жаловались на случайные перезагрузки, нестабильную работу камеры, снижение производительности смартфона, ухудшившуюся чувствительность сканера отпечатков пальцев и стремительную разрядку аккумулятора. В последний на момент публикации материала раз прошивка для этого смартфона была отозвана 13 апреля 2020 г.