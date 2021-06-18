У новой Windows 11 серьезные проблемы. Она замедляет работу мощных современных ноутбуков

ОС Windows 10 и Windows 11 сравнили в популярных бенчмарках на одинаковых ноутбуках. Компьютеры с новой операционкой Microsoft зачастую демонстрировали более низкие показатели производительности в сравнении с Windows 10, и пока неясно, что могло послужить причиной этого.

Windows 11 проиграла

Операционная система Windows 11, предварительная сборка которой «утекла» в Сеть в середине июня 2021 г., недотягивает до Windows 10 по скорости работы. Специалисты издания HotHardware протестировали обе ОС на одном и том же «железе», и более новая операционка показала себя заметно хуже.

Название «Windows 11» носит система, которую Microsoft собирается показать 24 июня 2021 г. Корпорация пока не подтверждает, что она будет называться именно так, но распространяет все большее количество намеков на это. В утекшей сборке название указано как «Windows 11 Pro», а в тесте HotHardware использовалась Windows 11 Home.

До премьеры Windows 11 остаются считанные дни

В качестве тестового стенда выступали два ноутбука, Dell XPS 13 9300 на процессоре Intel Core i7-1065G7 и Lenovo IdeaPad Slim 7 с AMD Ryzen 7 4800U. Авторы эксперимента подмечают, что процесс установки Windows 11 хоть и получил ряд изменений, но в целом остался таким же, каким был в Windows 10.

В ходе эксперимента оба ноутбука тестировались в различных бенчмарках. В некоторых из них обе системы демонстрировали схожие результаты, но в большинстве ноутбуки на Windows 11 получали меньше баллов.

Характеристики одного из участвовавших в тесте ноутбуков

Следует отметить, что в эксперименте бета-версия Windows 11 для разработчиков сражалась со стабильной сборкой Windows 10. Эта ОС вышла почти шесть лет назад и регулярно получает апдейты.

Сравнительные тесты

Синтетический тест Geekbench обе ОС прошли приблизительно с равными результатами. Однако на обоих ноутбуках Windows 11 все же вырвалась вперед, хоть и незначительно. Ее показатели немного выше как в одноядерном, так и в многоядерном режиме работы процессора.

В Geekbench соперницы пришли к финишу почти на равных

Следующим на очереди был Futuremark PCMark 10, в котором ситуация несколько изменилась. В этом бенчмарке Windows 11 отстала от конкурентки довольно сильно, если учитывать итоговые результаты.

Результаты теста в PCMark 10

Однако в отдельном тесте Digital Content Creation на ноутбуке Lenovo с процессором AMD грядущей ОС Microsoft все же удалось немного вырваться вперед.

Следующим испытанием для операционок Microsoft стал бенчмарк Speedometer 2.0. Специалисты HotHardware заметили, что оба ноутбука на Windows 11 показали себя в нем существенно лучше, чем когда они работали на Windows 10.

В данном случае результаты могут быть искаженными

Однако итоговые результаты в данном случае могут не быть заслугой новой ОС Microsoft. Авторы использовали в тесте разные сборки браузера Chrome, что могло отразиться на показателях.

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С бенчмарком Cinebench R23 ОС Windows 11 справиться не сумела, провалив тест в многопоточном режиме. Она отстала от Windows 10 приблизительно на 10%, несмотря на то, что в однопоточном режиме обе операционки пришли к финишу на равных.

Итоги теста в Cinebench R23

В качестве контрольного теста эксперты HotHardware выбрали 3DMark Night Raid. Если показатели в предыдущих тестах мало зависели от марки процессора, то здесь ситуация сложилась иначе.

На одном процессоре Windows 11 может работать лучше, чем на другом

Ноутбук Lenovo с процессором AMD показал в этом бенчмаре почти одинаковые результаты, с небольшим перевесом (на уровне погрешности) в пользу Windows 11. Лэптоп Dell с Intel Core десятого поколения, напротив, лучше чувствовал себя на Windows 10.

Одна операционка вместо двух

Windows 11, если Microsoft остановится именно на этом названии, заменит собой сразу две операционные системы. Первая из них – это Windows 10.

CNews писал, что в середине июня 2015 г. Microsoft впервые назвала дату прекращения поддержки Windows 10. Обновления для целого ряда ее модификаций перестанут выходить в октябре 2025 г., то есть цикл «жизни» этой ОС составит немногим более 10 лет.

Обновленное меню "Пуск" в Windows 11

На скорый релиз новой ОС указывает и «возраст» Windows 10. В конце июля 2021 г. она отметит свое шестилетие. Сама Windows 10 тоже вышла спустя шесть лет после Windows 7 – в прошлом самой популярной ОС в мире. Последовавшие за ней Windows 8 и 8.1 интереса у пользователей не вызвали.

Второй операционкой, на смену которой придет Windows 11, стала Windows 10X. Microsoft анонсировала ее еще в октябре 2019 г. Эта система поначалу предназначалась для ноутбуков с двумя экранами, затем Microsoft переквалифицировала ее в облегченную версию Windows 10 для ПК базового уровня.

Ранняя версия Windows 10X. Отличий от Windows 11 минимум

В мае 2021 г. Microsoft отказалась от планов по выпуску Windows 10X и свернула ее разработку. Между тем, многие реализованные в ней элементы интерфейса, включая переработанное меню «Пуск», перекочевали в Windows 11.