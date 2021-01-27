Налоговики создали собственный браузер, лишь бы не отказываться от мертвого Flash

Налоговая ЮАР разработала собственный браузер с поддержкой технологии Flash, без которой не работают критически важные элементы ее сайта, включая форму подачи деклараций, но она не спешит обновлять его и отказываться от Flash, как и китайские железные дороги, где на ней построена львиная доля программного обеспечения.

Нетривиальное решение

Налоговая служба ЮАР (South African Revenue Service, SARS) создала собственный браузер с поддержкой технологии Flash, поддержку которой Adobe прекратила еще 31 декабря 2020 г. Это была вынужденная мера – официальный сайт ведомства до сих пор частично использует Flash, а с 12 января 2021 Adobe блокирует любой Flash-контент в Сети, о чем она предупреждала еще с первых чисел января 2021 г.

Например, на Flash созданы онлайн-формы подачи налоговых деклараций. В результате действий Adobe жители ЮАР лишились возможности отправлять в налоговую службу Республики свои декларации. Но вместо того, чтобы оперативно переделать сайт, SARS заказала разработку собственного браузера.

Как пишет ZDnet, творение SARS построено на Chromium, но полноценным обозревателем его назвать нельзя. У него есть всего две функции – он поддерживает Flash и позволяет заходить на сайт налоговой службы ЮАР, тогда как весь остальной интернет через него недоступен. С чем связаны столь жесткие ограничения, остается неизвестным, но инженер-программист Mozilla Крис Петерсон (Chris Peterson) высказал мнение, что они позволяют защитить пользователей от риска заражения их ПК через другие flash-сайты, поскольку именно небезопасность технологии Flash, содержащей десятки уязвимостей, и вынудила Adobe полностью прекратить ее дальнейшее развитие.

Своеобразная альтернатива

У ИТ-отдела SARS было 2,5 года на переработку сайта службы, поскольку о своих планах по уничтожению Flash Adobe объявила еще в середине лета 2017 г., сразу сообщив, что технология продолжит существование до конца 2020 г. У них было достаточно времени, чтобы заменить те же Flash-формы отправки налоговых деклараций на аналогичные, построенные на HTML или JavaScript.

Фирменный браузер SARS

Но вместо этого SARS решила сделать свой браузер, который, тем не менее, сложившуюся проблему если и решил, то не полностью. Программа написана исключительно под Windows – у нее нет версий под macOS и Linux, и в итоге владельцы компьютеров с этими системами по-прежнему не могут подать налоговую декларацию. То же касается и людей, вовсе не владеющих десктопом или ноутбуком и предпочитающих смартфоны и планшеты – браузер SARS не поддерживает ни Apple iOS, ни Google Android, ни любую другую мобильную платформу.

Не исключено, что со временем браузер налоговой службы может появиться на всех перечисленных ОС. Представители SARS на запрос ZDnet о выборе поддерживаемой платформы не ответили, не сообщив также, чем ИТ-специалисты ведомства были заняты 2,5 года, если за этот период не смогли переработать сайт и убрать с него все flash-элементы.

Без Flash в 2021 году никуда

Отказываться от Flash пока не планирует не только SARS, несмотря на то, что теперь пользоваться этой технологией, после начала блокировки контента, будет все труднее. Flash по-прежнему нужна и китайским железным дорогам, притом настолько, что от нее зависит работоспособность целой сети путей и поездов.

CNews писал, что 12 января 2021 г. железнодорожная сеть китайского города Далянь оказалась полностью парализованной почти на сутки – все ее основные сервисы построены на Flash, включая внутренний сайт, используемый для публикации расписания поездов и бронирования мест в них.

Некоторые компьютеры в Даляне менялись целиком - это было быстрее переустановки на них Flash

Но в Даляне, как и в ЮАР, решили не отказываться от Flash и придумали свой способ восстановления сервисов, хотя здесь все же обошлось без создания проприетарного браузера. ИТ-специалисты даляньского депо просто переустановили Flash Player на всех компьютерах, используемых в ЖД-сети города – они поставили старые его версии, поскольку в новых был заложен алгоритм блокировки контента, начиная с 12 января 2021 г.

На «оживление» железной дороги в Даляне потребовалось около 20 часов. Власти города и Китая отрицают факт ее неработоспособности, утверждая, что был незначительный сбой на некоторых компьютерах, не помешавший пассажирам бронировать места, а специалистам ЖД работать с расписанием поездов.

В Китае могут быть и другие организации, до сих пор зависящие от Flash. Специально для них компания Union Tech, разработчик китайского Linux-дистрибутива UOS, разработала замену этой технологии. Она получила название ReFla, и в ее основе лежат собственные наработки Union Tech. ReFla может работать на ПК с х86-архитектурой, а также на компьютерах с проприетарными китайскими платформами, включая Loongson.