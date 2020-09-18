VisionLabs и сеть автозаправок Flash запустили бесконтактную систему оплаты по лицу

VisionLabs и сеть автоматических АЗС самообслуживания Flash запустили бесконтактную систему оплаты FlashID – для заправки автомобиля достаточно посмотреть в камеру платежного терминала. Сервис уже доступен на одной из станций в Ростове-на-Дону. Новая функция реализована с помощью платформы компьютерного зрения и видеоаналитики Luna компании VisionLabs.

Возможность совершать покупки «одним взглядом» можно подключить в настройках мобильного приложения Flash Pay. Пользователю предлагается сделать селфи, тем самым зарегистрировав свое лицо в системе, и привязать к этим данным банковскую карту. После чего уже на самой АЗС он сможет оплатить заправку просто посмотрев в камеру авторизационного терминала.

При обслуживании клиента заправки видео с камеры передается на платформу VisionLabs Luna. Она детектирует лицо и выбирает лучший кадр, из которого извлекается дескриптор. Он сравнивается с базой зарегистрировавшихся в приложении. При совпадении система начинает заправку автомобиля. Весь процесс занимает считанные секунды. Во время идентификации также используется технология Liveness, разработанная VisionLabs. Благодаря ей мошенники не могут использовать изображения или видеозаписи других людей.

«Бесконтактная система оплаты значительно сокращает время обслуживания, а значит экономит время водителей, помогает избежать больших очередей и в целом улучшает клиентский опыт. У VisionLabs уже накоплена большая экспертиза по подобным проектам, особенно часто они встречаются в ритейле. Например, с нашим технологическим партнером мы реализовали сервис по оплате покупок с помощью селфи. Решение было запущено в сети магазинов "Магнит", пиццериях Papa John’s, бургерных "#Фарш", кафе Hello, Papaya. Команда VisionLabs также разработала собственный платежный терминал Luna POS, который используется в ресторанах Prime», — сказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

«Одно из направлений развития группы компаний Flash связано с ИТ. Заправки — это площадка для интеграции инновационных решений, которые могут быть применены в любой сфере бизнеса. Сегодня, посредством внедрения бесконтактной системы оплаты, мы представляем уникальный продукт FlashID, разработанный компанией "Оверком"», — сказал Алексей Фролов, учредитель и владелец группы компаний Flash.

Запуск оплаты по лицу — это расширение существующего сервиса покупки топлива через мобильное приложение FlashPay. Оно появилось в 2019 г. и позволило клиентам АЗС заправлять автомобиль в несколько этапов.

Масштабирование проекта FlashID предполагается на всю сеть АЗС Flash. На сегодняшний день в эксплуатации находится 38 автоматических заправок в трех регионах России, а 2020-2021 гг. году будут построены еще пятнадцать в Ростовской и Воронежской области, а также в Краснодарском крае.