Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения

Pure Storage объявила о расширении своего портфеля унифицированных систем хранения данных. Компания укрепляет свое лидерство в области корпоративных систем хранения данных путем выхода на новые рынки и отрасли. Обновления флагманского программного обеспечения Purity для FlashBlade и FlashArray ускоряют работу приложений Windows и обеспечивают защиту от программ-вымогателей для файловых, блочных и облачных приложений, в том числе, благодаря All Flash QLC платформе FlashArray//C третьего поколения, в результате чего гибридное хранение продуктивных нагрузок в центрах обработки данных становится устаревшим.

Последние версии обновлений, предоставляемые по модели подписки Pure Evergreen, способствуют воплощению видения компании о современном опыте хранения данных.

Сегодняшние новости укрепляют лидерство FlashBlade в отрасли благодаря нативной поддержки протокола SMB. Это обеспечивает простоту и производительность для высокой пропускной способности и обработке большего количества операций ввода-вывода с низким временем отклика для поддержки нескольких рабочих нагрузок одновременно, хранения файлов любого размера, а также, как последовательного, так и случайного доступа к данным.

Клиенты могут ускорить работу приложений Windows с помощью широкого спектра существующих служб обработки данных, включая репликацию, откат файловой системы, а также снэпшоты в безопасном режиме (SafeMode) для быстрого восстановления работоспособности после атак программ-вымогателей. Валидированные решения включают возможность работы с приложениями для хранения и обмена изображениями в сфере здравоохранения (PACS) и резервного копирования серверов AQL со скоростью более 1 ТБ/мин для ландшафтов SQL, которым требуется быстрое резервное копирование и восстановление.

Новая подход к безопасности на основе мультипротокольного дизайна FlashBlade обеспечивает совместимость управления правами доступа между пользователями для протоколов SMB и NFS, сохраняя при этом списки управления доступом для обоих протоколов с учетом соблюдения требований безопасности государственных органов.

Масштабируемая архитектура FlashArray обеспечивают производительность и емкость хранения, оперативные файловые сервисы для VDI, консолидации файловых серверов, домашних каталогов пользователей и общего доступа к файлам. Возможности файлового доступа в FlashArray повышают ценность внутреннего функционала, таких как дедупликация и сжатие.

FlashBlade и FlashArray теперь обладают функционалом SafeMode снэпшотов, предоставляя полный набор инструментов для защиты, гарантирующих безопасность и возможность восстановления данных за секунды в случае атаки. Неизменяемые снэпшоты и возможность хранения их на основе политик защищают компании от риска приостановки деятельности, значительных выплат злоумышленникам и ущерба собственной репутации, связанного с атаками программ-вымогателей.

FlashBlade, ведущая в отрасли файловая и блочная СХД (Unified Fast File and Object / UFFO) обеспечивает повышенную безопасность объектов с помощью простых пользовательских политик для протокола S3, обеспечивая контроль доступа на уровне пользователя. Детальный мониторинг производительности на уровне пользователя соответствует ключевым требованиям для наблюдения в реальном времени наиболее активных пользователей, а унифицированные API/SDK улучшают возможности автоматизации FlashBlade, FlashArray и Pure1 с помощью REST API и Python SDK.

Улучшенное аварийное восстановление с помощью ActiveCluster по Fibre Channel: ActiveCluster дает возможность растянутой кластеризации критически важных приложений. ActiveCluster интегрирован с Pure1 Cloud Mediator (облачный арбитр), что избавляет от необходимости развертывания и поддержки сервера на третьей площадке и позволяет добавить дополнительную площадку для аварийного восстановления в любой точке мира.

Прорывная производительность приложений уровня Tier1: Будучи первой компанией, вышедшей на рынок с NVMe over Fabrics, Pure продолжает наращивать свое лидерство на рынке, предоставляя полностью NVMe-архитектуру для Flash, а также для Direct Memory модули, репликацию, а теперь и поддержку NVMe over Fibre Channel и Ethernet. Поддержка NVMe позволяет сократить время отклика приложений до 50% за счет сокращения времени отклика до сотен микросекунд.

Третье поколение FlashArray//C делает использование гибридных СХД устаревшим: новые модели FlashArray//C40 и FlashArray//C60 демонстрируют стремительный темп инноваций Pure и расширяют историю лидерства Flash, которая до сих пор не имеет себе равных в отрасли. В то время как другие поставщики изо всех сил пытаются вывести решения на основе QLC памяти на рынок, FlashArray//C теперь может заменить устаревшие СХД для любого масштаба, начиная от небольших инсталляций и заканчивая консолидацией центров обработки данных.

«Компания Pure стала лидером Магического квадранта Gartner for Primary Storage, опередив конкурентов по обеим шкалам, в связи с тем, что мы сводим на нет сложность, упрощая устаревшие подходы к хранению данных, которым просто нет места в цифровой эпохе. Наша концепция в области современного опыта хранения данных дает компаниям возможность внедрять инновации, благодаря которым современные гибкие и динамичные массивы с облачным интерфейсом будут доступны по запросу и предоставляться в виде кода,» - отметил Аджай Сингх (Ajay Singh), директор отдела контроля производства Pure Storage.

«Pure всегда на шаг впереди рынка, и последние обновления программного обеспечения Purity для FlashBlade и FlashArray в очередной раз доказывают, что мы сделали правильный выбор для нашего бизнеса. Благодаря Pure мы смогли добиться 100% безотказной работы в нашей инфраструктуре, что критически важно для наших банковских операций», - комментирует Антонио Пуччо (Antonio Puccio), директор по вопросам сети хранения данных (Storage Area Network), Royal Bank of Canada.

Только подписка на инновационные продукты Pure поставляется с полным лицензированием, позволяющим клиентам внедрять инновации без сбоев, простоев или необходимости повторно докупать емкость хранения. Эти новые возможности, являющиеся частью модели подписки Evergreen Storage, не требуют закупки дополнительных лицензий или расходов на поддержку, и не создают дополнительные сложности для сервиса хранения данных.

Компания Pure также анонсировала возможности репликации файлов на FlashArray с Komprise.

Новые функции Purity для FlashArray уже доступны, а функции Purity для FlashBlade станут доступны в первом квартале.