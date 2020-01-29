Google создала «волшебный» инструмент для легкой перепрошивки смартфонов на «чистый Android»

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Google создала онлайн-приложение Android Flash Tool с целью упрощения перепрошивки Android-смартфонов. Пока оно работает только с некоторыми гаджетами линейки Pixel и рядом одноплатных компьютеров. Запустить его можно под Windows, Linux, macOS и Chrome OS.

«Волшебное» приложение

Компания Google разработала фирменное приложение Android Flash Tool для прошивки устройств на базе «чистой» ОС Android. Идея проекта заключается в упрощении процесса замены ПО на гаджете.

Android Flash Tool, пишет ресурс SlashGear, представляет собой веб-приложение, доступное по адресу flash.android.com и не требующее установки на компьютер. SlashGear называет приложение «волшебным» Как отметили в Google, для успешной перепрошивки с использованием данного инструмента потребуется лишь USB-кабель – искать в интернете образ прошивки не придется.

Google решила упростить процесс перепрошивки смартфонов

Android Flash Tool позиционируется как простая альтернатива сложным в освоении программам для перепрошивки Android, в том числе SP Flash Tool, использование которых всегда связано с риском «окирпичить» гаджет с невозможностью дальнейшей повторной перепрошивки. На момент публикации материала Android Flash Tool поддерживал только прошивки, выпускаемые в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project, нефирменная версия Android без включения сервисов Google), а также патчи для сборок на базе AOSP-прошивки, и апдейты, выпускаемые самой Google. В описании к Android Flash Tool Google не гарантирует, что процесс перепрошивки завершится успешно.

Как это работает

Android Flash Tool – это кросс-платформенное приложение, работающее, по заверениям Google, под Linux, macOS, Chrome OS и Windows, но для последней могут потребоваться дополнительные драйвера на устройство – их можно скачать непосредственно со страницы с приложением. Для корректной работы необходим браузер с поддержкой интерфейса WebUSB – к таковым относятся Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, а также Chrome начиная с версии 61. В Firefox и Safari поддержка WebUSB пока не предусмотрена.

Интерфейс Android Flash Tool максимально упрощен

Перед подключением Android-устройства необходимо включить отладку по USB и активировать заводскую разблокировку (OEM Unlocking) в меню для разработчиков. После можно подключать гаджет к ПК и пользоваться Android Flash Tool.

В окне приложения нужно найти подходящее устройство в списке поддерживаемых, после чего будет осуществлен автоматический поиск дистрибутивов подходящих прошивок, и останется лишь выбрать нужную из них. Приложение также позволяет полностью очистить устройство от информации без перепрошивки.

При работе с Android Flash Tool Google не рекомендует использовать USB-разветвители, встроенные в монитор USB-порты, а также удлинители. Android-устройство следует подключать напрямую к порту на компьютере или ноутбуке – подходят как USB-C, так и классические USB-A.

Поддерживаемые устройства

На момент публикации материала Android Flash Tool умел работать исключительно со смартфонами самой Google, но тоже далеко не со всеми. В список поддерживаемых вошли модели линейки Pixel, начиная со второго поколения, выпущенного в 2017 г. Pixel 4 и 4 XL, поступившие в продажу осенью 2019 г. тоже присутствуют в списке, Тогда как устройства закрытой линейки Nexus, предшественницы Pixel, в нем не представлены.

Google Pixel 4 и 4 XL можно прошить через Android Flash Tool

Дополнительно в перечне поддерживаемых устройств Google указала одноплатные компьютеры серии HiKey производства компании Huawei, в том числе и на HiKey 960. Данный одноплатный ПК вышел в 2017 г., и в его составе есть ARM-процессор Kirin 960 который Huawei использовала в своих флагманских Android-смартфонах.

В своем блоге разработчики приложений не уточнили явным образом, появится ли в дальнейшем поддержка других устройств, но, в то же время, они не стали отрицать возможность ее реализации.