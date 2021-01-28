Китайцы создали собственный Flash и сделали его лучше, чем у Adobe

В Китае ведется разработка сразу двух альтернатив технологии Flash. Создатель Linux-дистрибутива UOS работает над полной ее заменой под названием ReFla с улучшенной безопасностью и стабильностью, а партнер Adobe в Китае выпустил оригинальный Flash Player, в котором исправил ряд уязвимостей. Все это нужно потому, что в КНР далеко не все предприятия успели вовремя отказаться от Flash в своих системах.

Flash по-китайски

Компания Union Tech, разработчик китайской государственной Linux-ОС Unity (Unity Operating System, UOS), создала собственный аналог технологии Flash. Проект получил название ReFla, и, как пишет портал cnTechPost, он нужен, чтобы китайские предприятия, а также школы и иные образовательные учреждения, избежали краха своих систем, если те еще работают на Flash.

Оригинальная технология Flash больше не поддерживается, и ее владелец, компания Adobe, с 12 января 2021 г. блокирует соответствующий контент по всему интернету. Она прекратила ее развитие 31 декабря 2020 г., выполнив свое обещание, данное в середине лета 2017 г.

ReFla, сообщает cnTechPost, базируется на собственных наработках Union Tech. В чем именно заключаются программные отличия этой технологии от оригинальной Flash, разработчики не уточняют, но кое в чем ReFla превосходит своего «предшественника».

Разработчики утверждают, что ReFla имеет как минимум четыре преимущества перед Flash. В первую очередь это повышенная стабильность и улучшенная безопасность, ведь Flash прикрыли именно из-за того, что она изобилует различного род уязвимостями. Еще два преимущества – ReFla работает более стабильно и потребляет меньше системных ресурсов.

Логотипы Flash (слева) и ReFla

А поскольку ReFla, в отличие от Flash, создается не в США, а в Китае, то эта технология учитывает некоторые особенности Поднебесной, в частности, наличие в этой стране собственных наработок в компьютерной сфере. Например, ReFla работает не только на х86-системах, но и на компьютерах с процессорами на китайской архитектуре Loongson – таковая имеется как минимум у чипов 3A4000 и 3B4000, вышедших в конце декабря 2019 г. и подходящих для использования в ПК, серверах и сетевом оборудовании. Оригинальная Flash поддержкой Loongson похвастаться не может.

Улучшенный и доработанный Flash

Пока Union Tech работает над полноценной альтернативой Flash, другая китайская компания, Zhong Orange Network, стратегический партнер Adobe в материковом Китае, пошла немного другим путем. Вместо создания собственной технологии она решила довести до ума саму Flash.

Zhong Orange Network выпустила Flash Player 34.0.0.92, при том, что оригинальный Flash Player на момент прекращения поддержки имел индекс 32.0.0.465.

Обновленный китайский Flash Player доступен для скачивания

По заверениям разработчиков, обновление плагина включает в себя улучшения удобства использования, онлайн-безопасности и стабильности. Версия Flash Player 34.0.0.92 под Windows вышла еще в декабре 2020 г., до прекращения Adobe техподдержки своей технологии, а релиз для всех поддерживаемых оригинальной Flash ОС состоялся 12 января 2021 г., в день начала блокировки flash-контента. Установка Flash Player 34.0.0.92 позволяет и дальше пользоваться Flash на компьютерах и ноутбуках.

Еще одна альтернатива

Flash как технология все еще востребована, что подтверждает факт существования нескольких ее альтернатив. Помимо китайских ReFla и Flash Player 34.0.0.92 также есть проект Ruffle – кроссплатформенный эмулятор Flash на языке Rust, создаваемый группой энтузиастов. CNews писал, что Ruffle может применяться как самостоятельное приложение на стороне клиента, так и встраиваться в веб-страницы при помощи технологии Webassembly. Код эмулятора опубликован на хостинге проектов Github на условиях лицензий Apache 2.0 и MIT.

У проекта есть хорошая финансовая поддержка. Деньги на его разработку выделяют, в частности, издание The New York Times и развлекательная площадка Newgrounds.

В настоящее время Ruffle пребывает на начальной стадии разработки, хотя определенные возможности у него есть уже сейчас. Например, эмулятор позволяет корректно воспроизводить Flash-контент, созданный на раннем этапе жизненного цикла технологии – вплоть до 2006 г. Согласно информации, опубликованной на официальной странице проекта, поддержка языков Action Script 1 и 2 обеспечена на уровне 70%, а API – 35%. Поддержка языка Action Script 3, который появился в 2009 г. с выходом Flash Player 9 (июнь 2006 г.), пока находится на «зачаточном» уровне: реализовано всего 5% его возможностей.

Зависимость от Flash

Несмотря на то, что Adobe объявила о планах по уничтожению Flash еще почти три года назад, не всем хватило этого времени, чтобы отказаться от ее использования в своих продуктах. Яркий пример – железнодорожная сеть китайского города Далянь, из-за блокировки Flash-контента вышедшая из строя почти на сутки.

Все основные сервисы даляньской ЖД построены на Flash, включая внутренний сайт, используемый для публикации расписания поездов и бронирования мест в них. Для восстановления ее работы специалистам, как сообщал CNews, пришлось установить на все используемые в сети компьютера старые версии Flash Player. Это сработало, и в настоящее время железная дорога Даляня функционирует исправно.

В Южно-Африканской республике пошли еще дальше. Ее налоговая служба даже создала собственный браузер с интегрированной поддержкой Flash, лишь бы не переделывать свой сайт, ряд форм которого, например, форма подачи налоговой декларации, базируются на этой технологии.

Браузер налоговой службы ЮАР

Обозреватель построен на Chromium и позволяет работать исключительно с сайтом налоговой службы. Установить его могут пока только Windows-пользователи – поддержку macOS, Linux и мобильных платформ разработчики пока не реализовали.