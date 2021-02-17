Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10

Windows прощается с Flash

Microsoft начала поэтапное развертывание обновления для операционной системы Windows 10, которое навсегда удаляет Adobe Flash Player. Об этом сообщил портал Windows Latest.

Патч KB4577586 входит в набор накопительных обновлений, выпущенных в начале февраля 2021 г., и предназначен для Windows 10 версий 20H2, 2004 и более ранних. Единственная задача, которую решает патч, заключается в удалении из актуальной ОС Microsoft компонентов для воспроизведения анимации по технологии Flash, более неподдерживаемой разработчиком – компанией Adobe.

Windows Latest отмечает, что апдейт KB4577586 хоть и заявлен как необязательный, тем не менее, устанавливается в «добровольно-принудительном порядке» – для автоматического применения данного патча якобы достаточно нажать кнопку «Проверить наличие обновлений» в «Центре обновлений Windows», дополнительных вопросов система не задает.

Microsoft начала рассылку обновления для Windows 10, которое удаляет Adobe Flash Player

Установка обновления, по оценке издания, занимает не более пяти минут и требует последующей перезагрузки. Удаление патча KB4577586 не предусмотрено, следует из официальной документации. Однако пользователи и администраторы в случае необходимости смогут «откатить» систему к состоянию, предшествующему установке данного патча, при наличии соответствующей точки восстановления.

После установки патча Adobe Flash Player отсутствует на «Панели управления»

Важно отметить, что обновление нацелено на «зачистку» компонентов Adobe Flash Player, которые ранее были развернуты вместе с Windows. То есть за сохранность экземпляров Flash-плеера, установленных вручную из сторонних источников, пользователям, по всей видимости, опасаться не стоит. О бесполезности такого рода инсталляций заблаговременно позаботилась сама Adobe. Компания заложила «бомбу с часовым механизмом» в исходный код программы, из-за которой та должна была стать неработоспособной к концу 2020 г.

Как «умирал» плеер

В июле 2017 г. Adobe публично заявила о намерении оставить морально устаревшую, к тому же кишащую опасными уязвимостями, Flash-технологию в прошлом.

Днем полного прекращения ее поддержки было назначено 31 декабря 2020 г. Таким образом, компания дала всем заинтересованным сторонам два с половиной года на то, чтобы перейти к использованию более безопасных и прогрессивных технологий вроде HTML5, Webassembly и WebGL.

В январе 2021 г., за несколько дней до полной блокировки Flash-контента, Adobe опубликовала предупреждение о необходимости незамедлительного удаления Flash Player с компьютеров. Поскольку компонент перестал получать обновления безопасности, его использование стало еще более рискованным.

Разработчики браузеров начали отключать поддержку Flash в своих приложениях значительно раньше. Так, Google приступила к избавлению Chrome от Flash-зависимости в декабре 2016 г. Окончательно от поддержки технологии корпорация отказалась 31 декабря 2020 г.

Аналогичным образом поступила и Microsoft. В браузерах Edge (на старом движке EdgeHTML) и Internet Explorer Flash Player должен был полностью перестать работать в конце 2019 г. В новом Edge на базе Chromium Microsoft придерживалась тех же сроков отказа от поддержки Flash, что и Google в своем Chrome.

Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора Новое в СХД

Браузеры Opera и Firefox работают без поддержки Flash с 1 января 2021 г.

С утратой не смирились

Согласно данным сайта w3techs, по состоянию на 17 февраля 2021 г. не более 2,1% всех веб-сайтов в интернете используют технологию Adobe Flash для воспроизведения контента на стороне клиента. Причем с июня 2020 г. этот показатель снизился лишь на 0,5 процентных пункта. Таким образом, Flash хоть и удерживает мизерную долю на рынке, но при этом имеет либо довольно лояльную, либо по той или иной причине зависящую от технологии активную пользовательскую базу.

В подтверждение данной версии можно привести недавнее сообщение о том, что в Китае ведется разработка сразу двух альтернатив Flash. Создатель национального Linux-дистрибутива UOS, как писал CNews в январе 2021 г., работает над полной ее заменой под названием Refla с улучшенной безопасностью и стабильностью, а партнер Adobe в Китае перевыпустил оригинальный Flash Player, в котором исправил ряд уязвимостей.

Технология по-прежнему востребована китайскими организациями. Это, к примеру, доказывает январский инцидент в городе-миллионере Даляне (провинция Ляонин, КНР), в ходе которого система формирования расписания и бронирования билетов местного железнодорожного перевозчика вышла из строя. Эта система, как выяснилось позднее, была завязана на Flash, а сбой совпал по времени с моментом начала блокировки Adobe контента на его основе.

Китайские железнодорожники оказались не единственными, кому не хватило двух с половиной лет на модернизацию информационных систем. Налоговой службе ЮАР пришлось разработать собственный браузер, лишь бы не отказываться от Flash, без которого не работают критически важные элементы сайта ведомства, включая форму подачи деклараций.

Несколько фактов о технологии

Flash – это мультимедийная платформа компании Adobe Systems для создания веб-приложений или мультимедийных презентаций. Ранее широко применялась для создания рекламных баннеров, анимации, игр, а также воспроизведения на веб-страницах видео- и аудиозаписей.

На стороне клиента для воспроизведения Flash-контента применялся специальный плеер – Flash Player. Его можно было установить как в качестве самостоятельного приложения, так и в виде подключаемого модуля браузера.

Изначально Flash разрабатывался компанией Futurewave и был известен как Futuresplash Animator. Но в 1996 г. разработчик был выкуплен компанией Macromedia, которая переименовала продукт во Flash. В апреле 2005 г. стало известно, что Adobe покупает Macromedia за $3,4 млрд.