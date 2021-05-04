Flash окончательно изгонят из Windows. Пути назад больше нет

Microsoft выпустит обязательное крупное обновление 21H1 для Windows 10, которое принудительно удалит с компьютеров Flash Player. Отказаться от установки патчей нельзя – в системе отключена возможность блокировки автоматического обновления.

Windows 10 без Flash

Корпорация Microsoft готова полностью удалить Flash Player со всех компьютеров под управлением Windows 10. По информации портала Windows Latest, она сделает это в мае 2021 г. с выпуском нового глобального обновления 21H1.

Апдейт 21H1, он же Windows 10 May Update должен выйти до конца мая 2021 г., и после его установки Flash Player исчезнет с компьютеров на базе Windows 10. Если кому-то он еще требуется, несмотря на то, что поддержка самой технологии Flash была прекращена еще 31 декабря 2020 г., то им придется найти способ предотвратить установку данного обновления.

В Windows 10 опция отключения автоматического обновления системы по умолчанию недоступна. Активировать ее и избавить ОС от автоматической интеграции патчей можно при помощи изменения реестра или специализированного стороннего ПО.

Установка обновления 21H1 удалит только те компоненты Flash, что были установлены вместе с самой ОС. Это означает, что Flash Player, установленный вручную, как и любое стороннее ПО, способное воспроизводить Flash на компьютере, затронуты не будут.

Как удалить Flash без майского обновления

Пользователи, желающие избавить свой ПК от любого упоминания технологии Flash, признанной небезопасной, могут сделать это самостоятельно. Устанавливать майский апдейт для этого не потребуется, но обратиться к системе рассылки патчей Microsoft все же придется.

Flash Player доживает свои последние дни

Как сообщал CNews, в середине февраля 2021 г. Microsoft выпустила мини-обновление KB4577586, не являющееся обязательным к установке. Именно оно используется для удаления Flash Player с компьютера, и если оно попадет в систему, то удалить его не получится. Пользователям и администраторам в случае необходимости придется «откатывать» систему к состоянию, предшествующему установке данного патча, при наличии соответствующей точки восстановления.

Вручную установленный плеер тоже не спасет

Компания Adobe, владелец технологии Flash и инициатор кампании по ее уничтожению, не позволит вручную устанавливать Flash Player на ПК. В несколько его самых последних версий была заложена «часовая бомба». Она сработала 31 декабря 2020 г. и сделала такие экземпляры плеера неработоспособными.

В какой именно версии плеера впервые появился такой механизм блокировки, Adobe не сообщает. С другой стороны, в Сети можно скачать почти все существующие версии – многие из них по-прежнему будут работать.

Еще более эффективные меры

Поддержка Flash была прекращена не только самой Adobe – в конце 2020 г. от этой технологии стали избавляться и разработчики браузеров. Так, интернет-гигант Google исключил поддержку Flash из состава Chrome в декабре 2020 г.

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В начале 2021 г. схожим образом поступила и Microsoft. Она выпустила патчи для Internet Explorer и Edge на базе движка EdgeHTML (Edge Legacy), отключающие Flash. Браузеры Opera и Firefox работают без этой технологии с 1 января 2021 г.

В середине января 2021 г. Adobe пошла на крайние меры и приступила к принудительной блокировке воспроизведения любого контента в интернете, для воспроизведения которого необходим ее фирменный проигрыватель Flash Player. Под нее попал весь flash-контент – рисованные анимации, видео, переконвертированное во Flash, баннеры, компоненты веб-сайтов и др.

Почему все ополчились на Flash

Технология Flash существует с 90-х годов XX века – изначально ее разрабатывала компания Futurewave. В 1996 г. она стала собственностью Macromedia, а в 2005 г. перешла в руки Adobe.

Активная разработка Flash велась вплоть до 2015 г., и на протяжении всех этих лет технологию неоднократно уличали в небезопасности – в ней то и дело находили критические уязвимости. Например, в феврале 2014 г. Adobe пришлось спешно выпустить масштабный апдейт для Flash Player, закрывающий брешь, обнаруженную «Лабораторией Касперского» и позволявшую хакерам получать полный контроль над компьютером пользователя.

Adobe признала опасность, исходившую от Flash, в 2015 г. и начала призывать разработчиков к полному отказу от нее в пользу HTML5 – более современной и более защищенной альтернативы. С тех пор она выпустила еще несколько патчей, закрывающих крупные уязвимости, а в 2017 г. заявила о готовящемся прекращении поддержки Flash. Тогда же была назначена и дата – 31 декабря 2020 г.

Adobe сдержала слово и остановила дальнейшее развитие Flash именно в последний день 2020 г. А сразу после Нового года, в первых числах января 2021 г., за несколько дней до полной блокировки Flash-контента, она опубликовала предупреждение о необходимости немедленного удаления Flash Player с компьютеров и ноутбуков, мотивируя это тем, что он по-прежнему кишит уязвимостями и представляет опасность для ПК пользователя и хранящейся в нем информации.