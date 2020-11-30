«С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили удаленный доступ к корпоративным ресурсам

«С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили доступ к корпоративным ресурсам с удаленного рабочего места. Компактное и функциональное решение выполнено с использованием российских разработок: электронного идентификатора Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, совмещающего функции криптографического токена и защищенного флеш-диска, сертифицированной операционной системы Astra Linux 1.6 SE и программного VPN-клиента С Терра Клиент А, предназначенного для работы в ОС Astra Linux.

Повышенный уровень защищенности обеспечивается за счет создания доверенного сеанса и обеспечения изоляции личного и рабочего пространств. При этом пользователю необходимо выполнить простые действия: подключить Рутокен ЭЦП 2.0 Flash к своему компьютеру или ноутбуку, выбрать загрузку с USB-токена и пройти двухфакторную аутентификацию в операционную систему, получив доступ к необходимым ресурсам.

ОС Astra Linux 1.6 SE предварительно установлена на управляемый защищенный Flash-диск идентификатора Рутокен ЭЦП 2.0 Flash и не взаимодействует с файловой системой компьютера, что гарантирует отсутствие в операционной системе вредоносного ПО со стороны используемого устройства.

В течение рабочего сеанса все сетевые взаимодействия защищены VPN-клиентом С-Терра Клиент А, который предварительно инсталлирован в ОС Astra Linux 1.6 SE на защищенном Flash-диске. Для шифрования используются современные российские криптографические алгоритмы «Магма» и «Кузнечик», ключи при этом хранятся в специальной защищенной памяти устройства Рутокен ЭЦП 2.0 Flash.

«Трёхкомпонентное решение, созданное в сотрудничестве с компанией «Актив», обеспечивает пользователям надежную защиту при удаленной работе. Эта задача стала чрезвычайно актуальной в последний год, – сказал руководитель отдела технического консалтинга «С-Терра СиЭсПи» Андрей Шпаков. – Важно, что использование отечественных средств позволяет создать доверенную среду, обеспечить многофакторную аутентификацию и защитить передаваемые данные в полном соответствии с требованиями российского законодательства».

«В эти особые времена мы продолжаем следовать нашим принципам, что хорошие решения делаются вместе и сообща, и продолжаем опираться на партнерство. Вместе с нашими друзьями из “С-Терра СиЭсПи” и ГК “Astra Linux” мы создаем экосистему доверенных комплексных решений для безопасной дистанционной работы. Мы конфигурируем новые стандарты и технологии для рынка информационной безопасности с учетом новых реалий времени», – отметил руководитель отдела продуктов и интеграций Рутокен компании «Актив» Павел Анфимов.

По итогам тестирования выпущен сертификат совместимости электронного идентификатора Рутокен ЭЦП 2.0 Flash и программного VPN-клиента С-Терра Клиент А при работе в операционной системе Astra Linux 1.6 SE.