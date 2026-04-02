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Ростех S-Terra Клиент А

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.04.2026 Подтверждена совместимость Indeed MFA с продуктами «C-Терра» 1
15.02.2024 Подтверждена совместимость системы усиленной аутентификации Indeed AM с VPN-продуктами «С-Терра» 2
28.09.2022 «Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» представили совместное решение для защиты удалённого доступа 1
29.01.2021 Подтверждена совместимость VPN-клиента «С-Терра Клиент А» с ОС Astra Linux 3
30.11.2020 «С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили удаленный доступ к корпоративным ресурсам 1
07.04.2020 «С-Терра» разработала решение для безопасного удаленного доступа 3
25.04.2017 «С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ протестированы на совместимость 3
02.03.2017 Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника 1
01.12.2015 Решения «С-Терра Шлюз» и «С-Терра Клиент» интегрированы в систему PT MaxPatrol SIEM 1
27.01.2015 Решения Mind и «С-Терра» обеспечат безопасную видеоконференцсвязь 1
02.12.2013 BYOD: когда производители откроют телефоны для криптозащиты? 1

Публикаций - 12, упоминаний - 20

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Cisco Systems 5372 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Telegram Group 2940 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
Код Безопасности 812 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
АйТи Бастион - IT Bastion 154 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 2
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Dropbox 527 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
АйТи 1519 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Почта России ПАО 2370 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 9
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 2
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 324 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 305 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
Кибербезопасность - Криптомаршрутизатор - Policy Based Routing - маршрутизация на основе политик 7 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Microsoft Windows 16882 5
Google Android 15244 3
Linux OS 11533 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
Ростех - S-Terra Виртуальный Шлюз 4 2
Ростех - S-Terra КП 3 2
Apple iOS 8583 2
Ростех - S-Terra Юнит 5 2
Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 25 1
Ростех - S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз - С‑Терра TLS-шлюз 25 1
Ростех - S-Terra Пост 2 1
Ростех - S-Terra СОВ - система обнаружения вторжений 4 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway KW - серия планшетов 2 1
Компания Индид - Indeed IAM - Identity and Access Management - Indeed IDM - Indeed Identity Management - Indeed AM - Indeed Access Manager - Indeed MFA 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
Google - Gmail 1021 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 1
КриптоПро CSP СКЗИ 255 1
InfoTeCS - ViPNet Client 122 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 65 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 1
Лаптев Андрей 28 2
Веселов Александр 10 2
Пыслару Аркадий 7 2
Газаров Христофор 5 2
Голдбергс Алексей 5 1
Заболотный Алексей 2 1
Павлов Сергей 17 1
Шумилов Максим 17 1
Шпаков Андрей 0 1
Бородавко Александр 3 1
Щеглов Максим 1 1
Работинский Андрей 2 1
Водяшко Георгий 2 1
Мылицын Роман 111 1
Анфимов Павел 59 1
Иванов Михаил 116 1
Залогин Владимир 4 1
Михеев Дмитрий 40 1
Королев Алексей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Южная Корея - Республика 7052 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 104 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
Zecurion Analytics 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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