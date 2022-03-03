Digma выходит на рынок SSD

Digma начала осваивать новую для себя нишу компьютерных комплектующих и запустила в продажу две серии бюджетных твердотельных накопителей данных (SSD) — Run (SATA III, 2,5 дюйма) и Mega (PCIe 3.0 x4, NVMe, m.2) объёмом от 128 ГБ до 1 ТБ.

Отличительная особенность SSD Digma — в спецификациях каждого устройства указаны модель контроллера, тип установленной флеш-памяти и минимальный гарантированный ресурс записи TBW. Это необычно для бюджетного сегмента. Производитель указывает важные параметры, определяющие скоростные и ресурсные характеристики SSD в различных сценариях нагрузки.

Новинки построены на контроллерах Silicon Motion — SM2259XT в линейке Run S9 и SM2263XT в Mega S3. Исключение составляет самая младшая модель — Run Y2 128 ГБ. Она сделана на базе контроллера Yeestor YS9082, который обеспечивает хороший уровень производительности для SATA SSD такой ёмкости. Изготовитель не поскупился: на всех устройствах есть память 3D TLC NAND. Это делает диски быстрыми по сравнению с более дешёвыми моделями, где применяется QLC-память.

Заявленные технические характеристики накопителей SATA III серии Run соответствуют средним значениям для этого сегмента SSD: скорость чтения — от 500 до 530 Мбит/с, скорость записи — от 400 до 480 Мбит/с.

А PCIe 3.0 x4 NVMe — накопители серии Mega — расположились даже чуть выше аналогов: скорость чтения — от 2050 до 2500 МБ/с, скорость записи — от 1350 до 1900 МБ/с.

Гарантированный ресурс записи соответствует уровню хороших накопителей на памяти 3D TLC: 60 ТБ для SSD 128 ГБ, 120 ТБ для 256 ГБ, 240 ТБ для 512 ГБ и 480 ТБ для 1 ТБ. Срок ограниченной гарантии — три года.