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Digma представила два SSD на 2 ТБ

Производитель потребительской электроники Digma объявил о старте продаж твердотельных накопителей данных (SSD) объемом 2 ТБ: Mega G1 PCIe Gen.3 x 4 2 ТБ и Run S9 SATA III 2 ТБ. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Модель Mega G1 представлена в форм-факторе M.2 2280 и построена на контроллере Innogrit IG5216, а Run S9 базируется на Silicon Motion SM2259XT и поставляется в формате 2,5 дюйма. Тип памяти в обоих устройствах TLC 3D NAND.

digma_mega_g1.jpg

Mega G1

Mega G1 отличается высокими показателями скорости чтения и записи до 3300 и 2800 МБ/с соответственно, поэтому игры и тяжелые проектные программы будут работать без подвисаний. Для традиционных платформ формата SATA Run S9 обеспечивает большой объем хранения данных.

Гарантированный ресурс записи данных у Mega G1 составляет 2000 ГБ, а у Run S9 — 960 ГБ.

Mega G1 PCIe Gen.3 x 4 2 ТБ и Run S9 SATA III 2 ТБ уже доступны на российском рынке по цене от 16990 руб. и 12490 руб. соответственно.

digma_run_s9.jpg

Run S9

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Защита данных

Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также широкий спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции.

Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.

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