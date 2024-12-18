Выпущен сверхобъемный жесткий диск для обычных пользователей на основе революционной технологии записи. Домашним SSD такие объемы и не снились. Опрос

Seagate разработала жесткий диск емкостью 32 ТБ – рекордной для потребительских HDD. Столь высокой плотности записи удалось добиться при помощи технологии HAMR, при которой область записи нагревается при помощи лазера. Это перспективная разработка, которая позволит и дальше наращивать емкость HDD, но у нее есть конкурент в лице технологии MAMR с использованием магнитных полей. Потребительские SSD таких объемов в серийных масштабах пока не выпускаются.

Один винчестер, чтобы сохранить всю информацию

Американская компания Seagate выпустила жесткий диск Exos M емкостью 32 ТБ, пишет портал Tom’s Hardware. Это рекордный по меркам 2024 г. объем для потребительских HDD, и его удалось достичь за счет применения технологии магнитной записи с подогревом области записи (Heat Assisted Magnetic Record, HAMR).

Exos M рассчитан на розничные продажи и базируется на платформе Mozaic 3+. Он выполнен в форм-факторе 3,5 дюйма, то есть пригодится для систем хранения данных, настольных ПК и даже серверов, но использовать его в ноутбуке или в качестве внешнего накопителя, который удобно носить с собой, и который не займет много места в кармане, не получится.

Подключается новинка по SATA III – морально устаревшему, но все еще используемому интерфейсу. Он полностью проигрывает М.2 в современных SSD-накопителях по скорости чтения и записи, которая в его случае достигает в лучшем случае 600 МБ/с в идеальнейших условиях. Так что единственное преимущество Exos M перед конкурентами – это его вместительность.

FreePik HAMR увеличивает емкость жестких дисков, но не снижает их хрупкость и общую ненадежность в сравнении с SSD

Стоимость новинки Seagate не раскрывает. Известно лишь, что тратиться на апгрейд компьютера или сетевого хранилища не придется ввиду совместимости винчестера с подавляющим большинством NAS и материнских плат.

Волшебная технология

Технология HAMR появилась тогда, когда производители винчестеров уперлись в максимально возможные пределы плотности записи на пластины внутри HDD при помощи стандартных технологий. Ее разработка ведется с 2007 г., но первые серийные винчестеры, в которых она применяется, поступили в продажу лишь в конце предыдущего десятилетия. CNews писал, что Seagate стала в этом первопроходцем – в декабре 2018 г. она выпустила первый в мире HAMR-винчестер объемом 16 ТБ, что по тем временам было рекордом.

HAMR имеет большой потенциал и позволяет, в теории, повышать емкость жестких дисков вплоть до 100 ТБ. Но до пикового ее предела пока еще далеко, и покупателям доступны максимум 32-терабайтные модели. В них Seagate использует черепичную магнитную запись (SMR), но также можно купить версию традиционной магнитной записью (CMR). Она называется так же, Exos M, но ее емкость уменьшена до 30 ТБ.

Как работает HAMR

HAMR работает по принципу, согласно которому при нагревании магнитные материалы диска могут удерживать больше данных в меньшем пространстве, что в итоге и приводит к увеличению емкости винчестера. Нагревание происходит кратковременно и только во время записи.

Весь процесс записи данных, включающий нагрев зоны записи и ее охлаждение, занимает менее 1 наносекунды, говорится в документации Seagate. Внутри жесткого диска HAMR реализована в виде дополнительного лазерного диода, смонтированного на считывающей диска, модуля оптики и специальной прошивки HDD.

Выбор есть всегда

К концу 2024 г. на мировом рынке жестких дисков осталось всего три производителя – Seagate, Toshiba и Western Digital (WD). Но технология HAMR не является эксклюзивом Seagate – ею еще в начале 2019 г. заинтересовалась WD, и спустя шесть лет в ее ассортименте тоже имеются винчестеры, эксплуатирующие ее.

32-терабайтные модели у WD тоже есть, притом продаются они с октября 2023 г., но в них HAMR не применяется – они базируются на технологии перпендикулярной магнитной записи с использованием энергии (ePMR), включая 32-терабайтную модель.

Также существует технология MAMR или Microwave-Assisted Magnetic Recording. Отличаясь лишь одной буквой в аббревиатуре, она работает по совершенно иному принципу – если в HAMR ставка делается на нагрев пластины, то здесь используются микроволны.

В основе MAMR лежит применение особого генератора магнитного поля в микроволновом диапазоне, который устанавливается между полюсами пишущей головки жесткого диска. Возникающий в процессе его работы резонанс усиливает магнитное поле головки, создавая поле более высокой напряженности и позволяя уменьшить размер намагничиваемого «зерна».

И Seagate, и WD рассматривают MAMR если не как замену HAMR, то как минимум в качестве ее альтернативы. Обе компании работают над винчестерами с MAMR.



