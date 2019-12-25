Начались продажи первых в мире 20-терабайтных винчестеров

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Western Digital начала распространение 20-терабайтных жестких дисков, не имеющих аналогов в мире. Seagate опоздала с этим всего на несколько месяцев – запуск своих накопителей такого объема она запланировала на 2020 г.

Рекордная емкость

Компания Western Digital (WD) начала продажи первого в мире жесткого диска емкостью 20 ТБ. Модель Ultrastar DC HC650 SMR выполнена в 3,5-дюймовом форм-факторе и ориентирована на корпоративных клиентов, а также на использование в центрах обработки данных.

По данным ресурса TechPowerUp, речь идет пока лишь о пробных поставках Ultrastar DC HC650 SMR партнерам и клиентам Western Digital, объемы партий не раскрываются. Массовое распространение накопителей начнется в первой половине 2020 г.

Вместе с 20-терабайтным HDD Western Digital выпустила и 3,5-дюймовую 18-терабайтную версию Ultrastar DC HC550 CMR, которая отличается от старшей модели не только емкостью.

Первый в мире серийный 20-терабайтный винчестер

Seagate тоже выпустит свои 20-терабайтные винчестеры в 2020 г., но, в отличие от WD, точные сроки она не сообщает.

Технические особенности накопителей

Одно из основных различий новых жестких дисков Western Digital заключается в используемой технологии записи. В младшей модели применяется CMR (Conventional Magnetic Recording, классический метод магнитной записи), а в старшей – SMR (Shingled Magnetic Recording, черепичная запись с перекрытием дорожек).

Винчестеры Ultrastar DC HC550 CMR и Ultrastar DC HC650 SMR содержат по девять пластин, помещенных гермокамеру, заполненную гелием по технологии HelioSeal. Оба накопителя оснащены механизмами компенсации вибрации и трехступенчатыми микроприводами.

WD Ultrastar DC HC550 CMR на 18 ТБ

Для повышения надежности Western Digital оснастила свои новинки датчиками влажности и температуры. Оба накопителя поставляются в версиях с интерфейсами SATA III (пропускная способность 6 Гбит/с) и SAS III (12 Гбит/с). На винчестеры распространяется пятилетняя гарантия, и каждый из них рассчитан на перезапись до 550 ТБ данных в год.

Western Digital не уточняет, используется ли в ее винчестерах технология MAMR или Microwave-Assisted Magnetic Recording, которая позволяет увеличить плотность записи за счет микроволн. Как сообщал CNews, WD планировала интегрировать MAMR в свой 18-терабайтный винчестер Ultrastar DC HC550 CMR, а гендиректор WD Стив Миллиган (Steve Milligan) добавил, что компания намерена выпускать винчестеры с MAMR объемом не только 18, но также 20 ТБ.

Напомним, что в основе MAMR лежит применение особого генератора магнитного поля в микроволновом диапазоне, который устанавливается между полюсами пишущей головки жесткого диска. Возникающий в процессе его работы резонанс усиливает магнитное поле головки, создавая поле более высокой напряженности и позволяя уменьшить размер намагничиваемого «зерна».

Преимущества новых винчестеров

Предлагая своим клиентам новые накопители, Western Digital приводит ряд примеров преимуществ перехода на них. Она сравнивает их с современными 14-терабайтными HDD, которые тоже есть в ее ассортименте, и сравнение не в их пользу.

По заверениям компании, отказ от 14 ТБ в пользу 20 ТБ и даже 18 ТБ позволит сократить количество используемых стоек в системах хранения данных практически на четверть. Количество накопителей в стойках тоже уменьшится, что приведет к снижению затрат электричества на их работу и на функционирование системы охлаждения.

По подсчетам Western Digital, суммарное снижение расходов на содержание ЦОД может снизиться на 11%. При этом она не уточняет, какую сумму операторам ЦОД придется потратить на новые накопители взамен старых.

Дальнейшие планы WD

В обозримом будущем Western Digital собирается добиться увеличения емкости своих накопителей вплоть до 50 ТБ. К такому объему она планирует прийти к 2026 г., но от использования технологии MAMR ей придется отказаться.

Вместо нее WD будет использовать принцип HAMR или Heat-Assisted Magnetic Recording – технологию подогрева магнитной пластины в процессе записи на нее информации. Она обеспечивает нагрев ее поверхности исключительно в записываемой области вплоть до 500 градусов Цельсия при помощи встроенного в головку специального лазера. Нагрев до столь высоких температур позволяет намагнитить нужный участок пластины даже слабым магнитным полем и в итоге увеличить плотность записи. При охлаждении пластина приобретает изначальные физические свойства и не размагничивается.

В процессе перехода к 50-терабайтным винчестерам WD выпустит несколько моделей меньшего объема. Точное их количество неизвестно, однако среди них окажется HDD емкостью 36 ТБ. Сроки его выпуска WD не уточняет.

Как дела у Seagate

Компания Seagate, основной конкурент Western Digital, еще в ноябре 2019 г. сформировала дорожную карту по развитию своих накопителей на ближайшие шесть лет. В течение 2020 г. она собирается расширить распространение собственных 18-терабайтных и начать поставки 20-терабайтных HDD, а в 2024 г. она планирует добиться прироста емкости до 30 ТБ.

Дорожная карта Seagate

Немного отставая от Western Digital по срокам начала поставок винчестеров на 20 ТБ, Seagate планирует догнать ее к моменту релиза 50-терабайтных решений. Как и WD, она собирается выпустить их в 2026 г.