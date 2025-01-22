Установлен новый рекорд емкости жестких дисков. HDD на 36 ТБ уже в продаже. Опрос

Seagate начала поставки новейших жестких дисков емкостью 36 ТБ избранным клиентам. Принцип отбора клиентов не разглашается. Это самые емкие HDD, производимые серийно, во всем мире. Также Seagate удалось уместить на одной пластине 6 ТБ информации, что открыло прямой путь к накопителям объемом 60 ТБ.

Новый рекорд Seagate

Американская компания Seagate объявила о выпуске новейших жестких дисков емкостью 36 ТБ, пишет Tom’s Hardware. Это новый мировой рекорд – предыдущий тоже принадлежит Seagate. В декабре 2024 г. в продажу поступили первые образцы 32-гигабайтных HDD. Винчестер аналогичной емкости компания Western Digital показала раньше на два месяца, но именно Seagate удалось первой в мире начать их продажи. К тому же, в винчестерах WD установлено 11 пластин вместо 10, как у Seagate, то есть емкость каждой из них меньше.

Новые винчестеры на 36 ТБ доступны пока лишь нескольким избранным клиентам Seagate из числа поставщиков облачных услуг, и компания не уточняет, как определяет, кому именно они достанутся. Как и накопители на 32 ТБ, более емкие HDD построены на платформе Mozaic 3+.

Если рассматривать новинки с точки зрения потребительского устройства, то пригодятся они не всем, причиной чему являются их форм-фактор. Это 3,5-дюймовые винчестеры, так что как внешние накопители ввиду их громоздкости они мало кому будут интересны. Установить их можно, к примеру, в стандартный системный блок или файловое хранилище, но целевая аудитория новинок Seagate – это все же именно корпоративные клиенты, в особенности облачные сервисы и ЦОДы.

Что внутри

Seagate заявила, что ее новые 36-терабайтные HDD таят в себе по 10 пластин емкостью 3,6 ТБ каждая. При этом она не раскрыла, какой именно тип магнитной записи в них применен – современный черепичный (SMR) или стандартный (CMR).

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В то же время известно, какая технология помогла Seagate уместить в жестком диске так много информации. Между MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording), при которой на пластины происходит воздействие микроволн, и HAMR (Heat Assisted Magnetic Record) Seagate отдала предпочтение именно HAMR.

Отличаясь лишь одной буквой в аббревиатуре, HAMR работает совершенно по иному принципу, нежели MAMR. Технология основана на способности пластин жесткого диска удерживать больше данных в меньшем пространстве при их нагревании. Процесс записи данных с использованием HAMR включает точечный нагрев зоны записи и ее охлаждение. Эти действия занимают менее 1 наносекунды. С аппаратной точки зрения HAMR — это небольшой лазерный диод, смонтированный на головке диска, а также дополнительный модуль оптики.

Хотя HAMR позволяет значительно увеличить емкость жесткого диска, маловероятно, что Seagate удалось увеличить емкость пластин с 3,0 ТБ до 3,6 ТБ примерно за год, поэтому вполне вероятно, что в 36-терабайтных HDD она применяет черепичный тип магнитной записи, уверены специалисты Tom’s Hardware.

Есть из чего выбрать

Как и модели на 32 ТБ, новые HDD на 36 ТБ подключаются по интерфейсу SATA III. Это расширяет сферу их применения, поскольку SATA III есть даже в очень старых ПК. К тому же он аппаратно совместим с более медленными SATA первого и второго поколений.

В прочем, и сам SATA III нельзя назвать быстрым по современным меркам. Он выдает максимум 600 МБ/с при чтении, и то лишь в самых идеальных условиях. Сейчас это уровень самых бюджетных SSD с интерфейсом М.2.

Новые накопители входят в линейку Exos M. В настоящее время она включает модель емкостью 30 ТБ с использованием обычной магнитной записи (CMR) и жесткий диск на 32 ТБ с использованием формата черепичной магнитной записи (SMR).

Сбежавшая из России компания Dell является одним из первых пользователей платформы Mozaic 3+ и планирует вскоре включить накопители Exos M емкостью 32 ТБ в свои решения для хранения данных высокой плотности. Вероятно, Dell также входит в число избранных клиентов, которым Seagate в числе первых отправит новые HDD на 36 ТБ. Эксперты Tom’s Hardware прогнозируют, что массовое производство таких винчестеров начнется в течение 2025 г.

Планы на будущее

Seagate, судя по всему, не намерена долго почивать на лаврах. У нее осталось всего два конкурента на рынке жестких дисков – японская Toshiba и американская Western Digital, но последняя тоже применяет технологии HAMR и MAMR в своих накопителях и тоже постоянно работает над повышением емкости своих HDD, иногда даже опережая в этом Seagate.

В планы Seagate входит почти двукратное увеличение емкости жестких дисков по сравнению с нынешними значениями. По ее заверениям, ей удалось создать пластины емкостью 6 ТБ, что позволит ей в будущем наладить выпуск 60-терабайтных винчестеров. Сроки их появления в продаже Seagate не называет, но отмечает, что столь радикально повысить вместимость пластины ей позволила технология HAMR. С учетом того, что никаких принципиально новых технологий Seagate не использовала, и что процесс выпуска HAMR-винчестеров уже давно налажен, вероятно, появление HDD на 60 ТБ – это вопрос ближайших нескольких лет.



