Microsoft тихо удалила из Windows 11 привычные функции. Пользователи скандалят

В новой сборке Windows 11 исчезло сразу несколько функций панели задач, которые есть в Windows 10, и которым все давно привыкли. В частности, часы больше не умеют отображать время в секундах, а календарь лишился встроенного органайзера. Microsoft не стала скрывать, что убрала все эти функции специально, чем вызвала поток жалоб со стороны пользователей.

Microsoft стремится к упрощению

Компания Microsoft выпустила новую бета-версию Windows 11, в которой перестало работать несколько функций панели задач (таскбара). Как сообщает профильный ресурс WindowsLatest, пользователи поначалу подумали, что это сбой, который в дальнейшем будет устранен. Однако Microsoft заверила их, что эти функции были удалены целенаправленно.

В частности, Microsoft «упростила» встроенный в таскбар календарь. Если в Windows 10 кликнуть по часам в правом нижнем углу, то откроется мини-приложение календаря, где будет дополнительное окно с возможностью добавления событий на нужный день.

Пользователи снова недовольны Windows 11

Другими словами, это своего рода органайзер, встроенный прямо в панель задач и вызываемый по одному щелчку мышкой. Притом добавленные события синхронизировались с другими устройствами, подключенными к тем же профилям Microsoft, Exchange или Outlook.

Microsoft «порезала» календарь

В Windows 11 от органайзера остался только сам календарь, а добавлять события и просматривать их через таскбар больше нельзя. Пользователи спросили у Microsoft, когда она собирается исправить этот недочет, на что она ответила, что «это не баг, это фича».

Вместо привычной многим функции Microsoft предложила использовать виджет календаря. Виджеты – это еще одна особенность Windows 11, перекочевавшая в систему прямиком из Windows Vista 14-летней давности.

Календарь в Windows 11

«В новом интерфейсе виджетов есть опция календаря, которую вы можете использовать для быстрого просмотра своего личного календаря и его событий», – заявили представители софтверного гиганта на пользовательский запрос в Microsoft Feedback Hub, чем вызвали негодование сотен участников программы бета-тестирования.

«Виджет отображает не все мои календари, а также он полон новостей и ненужного материала. Пожалуйста, прежний календарь, поскольку он был ИДЕАЛЬНЫМ», – отметил один пользователь в Microsoft Feedback Hub.

Органайзер в Windows 10

«В виджете календаря отображается только календарь моей учетной записи Microsoft. Я использую и другие календари, и мне нужно видеть их все вместе. Веб-виджеты не так удобны, и я предпочитаю видеть все свои события во всплывающем меню календаря», – написал другой пользователь.

Секунд больше нет

«Разобравшись» календарем, Microsoft решила модернизировать и встроенные в панель задач часы. В Windows 10 при нажатии на часы выводится не только календарь – во всплывающем меню отображается еще и текущее время. Оно выводится в формате «часы:минуты:секунды», что тоже было в системе с момента релиза ее самой первой стабильной сборки.

Таких точных часов в Windows 11 не будет

В Windows 11 отображение секунд не предусмотрено. Вернуть их никак нельзя – Microsoft удалила их на уровне системного реестра.

Даунгрейд панели задач

Сама панель задач как один из основных элементов интерфейса всех современных версий Windows тоже подверглась «обратному тюнингу». Со слов пользователей, опробовавших новую бета-версию Windows 11, в ней больше нет контекстного меню, появляющегося при клике на таскбаре правой кнопкой мыши.

Контекстное меню панели задач в Windows 10 1803

Возможности перетащить файл или программу на панель задач тоже больше нет. Также стараниями Microsoft пользователи больше не смогут разгруппировать элементы и приложения на панели задач.

Число ненужных пользователям изменений в таскбаре Windows 11 растет изо дня в день

Все это добавляется к главному изменению панели задач – переносу кнопки «Пуск» из левого ее угла в самый центр. Это новшество тоже не пришлось по нраву пользователям. CNews писал, что сторонние разработчики начали выпускать специальные приложения, не только возвращающие кнопку стартовое меню на привычное место, но и придающие самому меню такой же вид, каким оно было в Windows 7 других системах.

Немного о Windows 11

Анонс Windows 11 состоялся в конце июня 2021 г., но пользователи получили доступ к ее ранней версии на неделю раньше благодаря «случайной» утечке. Релиз стабильной версии системы запланирован на IV квартал 2021 г.

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Новая ОС Microsoft имеет завышенные системные требования и не установится на большинстве современных компьютеров. Хакеры нашли способ обхода этих ограничений, но Microsoft пообещала в дальнейшем закрыть все подобные лазейки.

Обновиться до Windows 11 можно при наличии на ПК Windows 10 или Windows 7. В последнем случае это будет грозить пользователю потерей всех без исключения файлов на системном разделе.

Также в системе намеренно усложнен процесс смены браузера по умолчанию со штатного Edge на Chrome, Vivaldi, Firefox и др. Разработчики этих программ высказали Microsoft свое недовольство подобными «нововведениями».