Samsung продает полякам новые топовые SSD-накопители со вдвое сниженным ресурсом по сравнению с Британией и США

Полякам – менее надежные SSD

Технические характеристики самых производительных потребительских твердотельных накопителей (SSD) компании Samsung 990 Pro могут отличаться в зависимости от того, в какой стране те продаются, пишет Tom’s Hardware.

В частности, на американской, британской и эстонской версиях официального сайта Samsung для 4-терабайтной 990 Pro максимальный ресурс записи накопителя (TBW), один из ключевых показателей надежности SSD, заявлен на уровне 2400 ТБ – то есть устройство гарантировано выдержит 600 итераций полной перезаписи. В то же время польским потребителям предлагается аналогичное устройство, но с вдвое меньшим TBW.

Устройства линейки 990 Pro оснащаются фирменными контроллером Samsung Pascal и 176-слойной флеш-памятью Samsung V-NAND TLC. Компанией заявлена скорость последовательных чтения и записи SSD на уровне 7450 МБ/с и 6900 МБ/с соответственно. Производительность процедур произвольного считывания и записи достигает 1,4 и 1,55 миллионов операций в секунду. Рекомендуемая розничная цена – от $169,99 в зависимости от емкости накопителя.

Samsung Memory Флагманские NVMe SSD Samsung, продающиеся в Польше , отличаются худшей надежностью, следует из перечня спецификаций на региональном сайте

Как отмечает Tom’s Hardware, региональные различия в спецификациях 990 Pro могут быть банальной ошибкой, допущенной Samsung при наполнении интернет-сайта контентом – ответственный за это специалист мог по невнимательности указать показатель TBW, в действительности характерный для SSD Samsung 990 Pro емкостью 2 ТБ, который составляет 1200 ТБ.

На момент публикации данного материала заявленный показатель TBW модели SSD 990 Pro на сайте Samsung для Польши по-прежнему отличается от указанного в спецификациях устройства на веб-ресурсах компании, предназначенных для жителей других стран. Таким образом, даже если в перечень характеристик и закралась досадная ошибка, южнокорейская компания не торопится ее исправлять.

Если не ошибка, то что?

В теории решение понизить заявленные TBW могло бы быть продиктовано сложными условиями, в которых, как предполагается, будет функционировать условие – например, при экстремальных температурах, уровне влажности или атмосферном давлении. Электронные устройства без дополнительных средств отвода тепла действительно могут перегреваться и быстрее выходить из строя в странах с жарким климатом, к каковым, впрочем, Польша не относится.

Как отмечает Tom’s Hardware, SSD Samsung 990 Pro 4 ТБ сертифицирован для работы при температуре от 0 до 70 градусов Цельсия во всех странах, где официально идут его продажи.

Кроме того, снижение TBW возможно при замене отдельных компонентов устройства, к примеру, контроллера или собственно флеш-памяти.

Прецеденты имеются

В августе 2021 г. CNews писал, что компанию Western Digital (WD) – другого значимого игрока на мировом рынке твердотельных накопителей – уличили в тайном изменении аппаратной конфигурации популярного SSD WD Blue SN550. В более новых ревизиях устройство якобы демонстрирует сопоставимую с более дешевым WD Green SN350 скорость записи данных, но только при копировании действительно больших файлов.

Специалисты портала Expreview выдвинули предположение, что производительность накопителя упала вследствие применение WD другой флеш-память, вероятно, более медленной. Контроллер же якобы остался прежним.

Помимо WD, «даунгрейдом» компонентов выпускаемых SSD в прошлом отметились Adata, Micron, Patriot.

В июне 2024 г. Samsung предупредила потенциальных покупателей новейшего ARM-ноутбука Galaxy Book4 Edge о его несовместимости с рядом популярных Windows-программ. Примечательно, что сообщение с предупреждением было размещено исключительно на корейской версии официального сайта компании и на корейском языке.

Проблема с быстрой выработкой ресурса 990 Pro

В начале 2023 г. владельцы Samsung 990 Pro начали жаловаться на быстрое расходование ресурса накопителя. В отдельных случаях этот показатель мог достигать значения в 36% при совокупном объеме записанных на SSD данных не превышающем 2 ТБ.

Специалисты высказывали предположение, что источником проблемы могла являться ошибка микропрограммы контроллера SSD, в том числе собирающая и передающая клиентскому ПО показатели S.M.A.R.T., на основе которых формируется оценка «здоровья» устройства.