Свежее обновление Windows 11 заставляет работать в браузере Edge и поисковике Bing. Пользователи негодуют

Новый патч под Windows 11 без разрешения сбрасывает настройки поисковика и браузера по умолчанию на Bing и Edge соответственно – собственные продукты Microsoft. Это очередная попытка компании удержать пользователей от работы в сторонних обозревателях и сервисах – как минимум третья по счету со дня выхода Windows 11 в октябре 2021 г.

Microsoft взялась за старое

Корпорация Microsoft выпустила новый патч для Windows 11, автоматически сбрасывающий выбор используемых по умолчанию программ. Касается это исключительно браузера и поисковой системы.

Так, установка обновления приводит к установке Edge в качестве браузера по умолчанию, а базовым поисковиком становится Bing – собственный сервис Microsoft. В дополнение к этому патч еще и меняет стартовую страницу, после чего при открытии браузера пользователь автоматически переходит на Bing.

На проблему обратил внимание пользователь Reddit под псевдонимом Gabbagondel. Его пост был опубликован 24 января в 10:40 утра по Москве. Всего за несколько часов публикация набрала почти 1000 положительных оценок и более 260 комментариев.

Далеко не все хотят пользоваться Bing, что подтверждает общемировая статистика

Подавляющее большинство пользователей, отреагировавших на пост Gabbagondel, считают, что Microsoft поступает неправильно. Многие сходятся во мнении, что подобная практика незаконна, и что на корпорацию стоит подать в суд.

Пользователь Rrrepeater высказал мысль, что подобная практика не идет на пользу Microsoft. «Меня поражает, что Microsoft до сих пор не поняла, что обманом заставляя людей использовать Bing, она не сделает его более популярным».

Аналогичная тема появилась и на портале YCombinator через несколько часов после публикации на Reddit. Она тоже собрала несколько сотен комментариев, большую часть которых оставили пользователи, не согласные с политикой Microsoft.

Тщетные попытки изменить расстановку сил

Мешая пользователям работать в нужных им обозревателях и поисковиках, Microsoft пытается завлечь пользователей в свои сервисы. Получается у нее это не очень хорошо.

В отличие от Windows, десятилетиями являющейся самой популярной ОС в мире, браузер Edge и поисковик Bing интереса у большинства пользователей не вызывают.

На декабрь 2021 г. Windows занимала 73,72% мирового рынка настольных операционных систем (статистика StatCounter). Поисковик Bing удерживает 2,86% рынка поисковых систем. Это второе место в мире (у «Яндекса», к примеру, третья строчка и 1,5%). Однако отставание от Google с его 91,94% катастрофическое.

Неизвестно, что еще придумает Microsoft в стремлении повысить популярность Bing и Edge

То же касается и Edge. Браузеру принадлежит лишь 3,99% рынка против 19,6% у Apple Safari и 63,8% у Google Chrome. И это с учетом того факта, что Edge поставляется в комплекте с Windows шесть с половиной лет, с июля 2015 г., когда вышла первая стабильная сборка Windows 10.

Пользователям не привыкать

Тем, кто перешел на Windows 11, приходится регулярно бороться с попытками Microsoft насильно пересадить их на Bing и Chrome. Эти попытки предпринимались и раньше, когда компания продвигала Windows 10, но их было меньше, и реализовывались они не столь часто.

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Анонс Windows 11 состоялся в июне 2021 г., и тогда же пользователи получили доступ к ее ранним сборкам. CNews писал, что уже в августе 2021 г. в системе появилась раздражающая функция, очень сильно усложняющая процесс смены браузера.

Вместо всего лишь одного клика мышкой по иконке нужного обозревателя пользователи были вынуждены выбирать нужный браузер буквально для каждого расширения файла, так или иначе связанного с работой в интернете. В ряде случаев это десятки расширений, и если пропустить хоть одно, такие файлы всенепременно открывались в Edge.

Microsoft рассчитывает, что пользователям будет лень менять браузер для всех расширений

Разработчики Opera, Chrome, Firefox и других браузеров незамедлительно выразили свое недовольство – они увидели в этом явную попытку заставить пользователей работать только в базовом Edge. Несмотря на претензии конкурентов, Microsoft не стала удалять столь спорную функцию.

В начале декабря 2021 г., уже после своего релиза, Windows 11 получила еще одну «фишку», направленную на удержание пользователей в Edge. При попытке скачать дистрибутив Chrome через штатный браузер Edge стали получать уведомление о том, что оригинальный Edge намного лучше.

Неприкрытая реклама Edge

В последних числах декабря 2021 г. Microsoft протестировала и выкатила обновление, которое сохраняет за Windows право принудительно открывать некоторые ссылки в Edge. Одновременно с этим большинство инструментов сторонних разработчиков, противостоявших такому поведению системы, стали полностью бесполезными.

Навязанный патриотизм

Microsoft, по словам пользователя Reddit с ником ComGuards, мягко говоря, не одобряет использование продуктов других компаний своими сотрудниками. Он непродолжительное время работал в канадском офисе софтверного гиганта и отметил, что пользование сторонними продуктами является чуть ли не восьмым смертным грехом.

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Работать в программах других компаний в Microsoft «не рекомендуется», и это правило касается всех, вне зависимости от должности.

Пост Gabbagondel на Reddit и комментарий ComGuards

«Не смейте говорить “просто поищи в Google”; вместо этого нужно использовать правильный термин - Bing it!. Если вы запустите Chrome во время презентации, то будьте готовы к тонне «шиков» и укоризненных взглядов из зала. Пользуйтесь сторонним софтом часто, и вскоре вас ждет разговор с руководством о вашей карьере. Без шуток», – написал ComGuards. Он добавил, что личных мобильников это тоже касается – на них тоже лучше ставить ПО Microsoft, включая почтовик Outlook и мессенджер Teams. Пользователь добавил, что ему даже пришлось завести отдельный смартфон для работы.