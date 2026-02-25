Разделы

Евросоюз Privacy Shield "Щит конфиденциальности" трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США


СОБЫТИЯ


25.02.2026 США официально приказали своим дипломатам мешать локализации персональных данных в других странах 1
11.05.2023 Eвропа пошла в атаку на Google и Microsoft. Они смогут работать в ЕС только через СП, где у них миноритарная доля 1
23.11.2022 Во французских школах запрещают Microsoft Office 1
02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon 1
30.11.2020 Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon 1
17.07.2020 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан 1
29.08.2019 Axis Communications представила инновационные решения для розничной торговли 1
04.04.2016 Основной причиной утери данных в SaaS-приложениях является ошибка пользователя 1
30.05.2008 Privacy Shield 3.0.76: очистка ПК от конфиденциальной информации 1
16.11.2007 Privacy Shield 3.0.63: очистка ПК от личной информации 1
26.10.2007 Privacy Shield 3.0.62 удалит все личные данные 1

Microsoft Corporation 25352 3
Google LLC 12358 3
Meta Platforms - Facebook 4559 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 1
SAP SE 5468 1
Dell EMC 5111 1
Amazon Inc - Amazon.com 3166 1
Alibaba Group 455 1
X Corp - Twitter 2916 1
Yandex - Яндекс 8647 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
TrueConf - ТруКонф 433 1
Deutsche Telekom 928 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 1
Cambridge Analytica 47 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 239 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1096 1
BMW Group 469 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 1
Лента - Сеть розничной торговли 2300 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1698 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 81 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 81 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1366 2
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 16 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 252 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 836 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 134 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8840 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4631 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1452 4
DivX - видеокодек 430 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11361 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12404 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13359 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3932 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10170 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7693 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8975 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3361 2
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 204 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2174 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17872 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14968 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1963 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 135 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1457 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6295 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7483 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9826 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4078 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13069 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2435 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7705 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4375 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1114 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2079 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2382 1
Microsoft Windows 2000 8679 3
Corel WinZip - архиватор 53 3
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 3
Microsoft Windows 16459 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 3
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 259 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 3
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 3
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 2
GAiA-X - европейская облачная система 51 1
Axis Live Privacy Shield 1 1
Axis Forensic WDR 19 1
Axis Communications I/O Indication LED - светодиодный индикатор 1 1
Microsoft Office 4008 1
Microsoft Teams - MS Teams 631 1
Microsoft Office 365 990 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 833 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 281 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3447 1
Axis M - серия IP-камер 23 1
Axis Zipstream 18 1
Путин Владимир 3393 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 2
Latombe Philippe - Латомб Филипп 1 1
Erramouspe Jeff - Эррамусп Джеф 2 1
Rubio Marco - Рубио Марко 7 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Одинцов Дмитрий 118 1
Нейман Алексей 8 1
Анкилов Константин 118 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 1
Сергеев Михаил 112 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 631 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 6
Европа 24701 5
Россия - РФ - Российская федерация 158861 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 2
Ирландия - Республика 1030 2
Дания - Королевство 1319 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 2
Германия - Федеративная Республика 12974 2
Франция - Французская Республика 8013 2
Австрия - Австрийская Республика 1337 2
Люксембург Великое Герцогство 440 2
Германия - Гессен 15 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Евросоюз - EEA - European Economic Area - Европейская экономическая зона - Европейское экономическое пространство 13 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 1
Земля - планета Солнечной системы 10703 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 1
Кипр - Республика 622 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 260 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5524 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5922 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 1
Английский язык 6902 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7619 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7021 1
Энергетика - Energy - Energetically 5542 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 913 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2575 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5321 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4950 1
Bloomberg 1559 2
The Guardian - Британская газета 387 2
The Washington Post 344 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6039 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2222 1
Politico 20 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 133 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
