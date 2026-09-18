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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201440
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CNAME canonical name record запись DNS для перенаправления на другое имя

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.09.2026 В российской ИТ-сфере нашествие «зомби-доменов». Ущерб исчисляется сотнями миллионов 1
08.04.2024 Чем отличаются провайдеры друг от друга? Погружаемся в детали 1
28.06.2019 В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect 1
19.05.1999 Men & Mice предложила систему анализа конфигурации сайтов в Интернет DNS Expert 1.5 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

CNAME и организации, системы, технологии, персоны:

Canonical 223 1
Check Point Software Technologies 834 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 74 1
EA - Electronic Arts 1318 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
Sony 6754 1
CyberInt 2 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 17 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1704 1
Microsoft Corporation 25846 1
Visa International 1996 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5880 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7716 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10126 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33793 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1106 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1021 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7294 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28493 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10453 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1002 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3859 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 456 1
IP-сеть - ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 80 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 825 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 254 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3263 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9633 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 116 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1983 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2371 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 43 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 647 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 102 1
ping - скорость отклика сети 166 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 371 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1252 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1060 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 449 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3221 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18467 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 631 1
Microsoft Windows 16975 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5819 1
Microsoft Azure 1530 1
Apple macOS 2450 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 130 1
Microsoft Xbox Live 310 1
Microsoft Windows 95 430 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 307 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 857 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 688 1
Broadcom - Omnissa Workspace ONE - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 79 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 19 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 1
EA Dead Space - компьютерная игра 88 1
EA Titanfall - компьютерная игра 12 1
EA The Sims - компьютерная игра 169 1
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 1
Valve Software - Valve Steam 11 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 64 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
EA Origin 196 1
Linux OS 11622 1
Traceroute - Tracert 8 1
Nintendo Network 4 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 147 1
Sony Playstation Network - PSN 205 1
Галушкин Олег 182 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 323 1
Аудит - аудиторский услуги 1277 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 58 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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