Исследование «ВКонтакте»: геймдев, кибербезопасность и ИИ — самые привлекательные направления в ИT

Социальная сеть «ВКонтакте» изучила, как пользователи относятся к ИT-профессиям и карьере в цифровой сфере. 83% опрошенных назвали ИT самой престижной профессиональной областью. Половина респондентов ожидают, что в ближайшие 5–10 лет спрос на ИT-специалистов продолжит повышаться. Интерес к IT объясняют возможностью роста и высоким доходом. Об этом CNews сообщили представители VK.

Исследование проведено в феврале 2026 г. методом онлайн-опроса. В нем приняли участие более 1000 респондентов из разных городов России.

Самым привлекательным направлением в ИT респонденты назвали кибербезопасность. На втором месте — искусственный интеллект и аналитика данных, далее мобильная разработка и геймдев. Среди молодых респондентов (18–24 лет) интерес к разработке игр заметно выше.

Более 40% опрошенных рассмотрели бы переход в ИT при возможности пройти обучение. Основные барьеры: финансово не могут позволить учебу (43%), не понимают, с чего начать (42%), и не находят времени (35%).

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

Интерес к ИT отражается и в ожиданиях родителей относительно будущей профессии детей. 46% опрошенных, которые имеют или планируют детей, хотели бы, чтобы ребенок в будущем работал в этой сфере. Чаще всего родители выбирают для детей направление разработки игр — 32%.

ИT ассоциируется у респондентов со свободой и стабильностью из-за возможности работать удаленно, гибкого графика и устойчивого спроса на специалистов. 43% опрошенных считают, что зарплаты в ИT выше, чем в других сферах. По мнению участников опроса, начинающий сотрудник зарабатывает около 90 тыс. руб. в месяц, а опытный middle- или senior-специалист — примерно 280 тыс. руб.

