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Московский кластер видеоигр и анимации и нижегородский университет «Неймарк» заключили соглашение о сотрудничестве

Студенты 11 нижегородских вузов смогут проходить стажировки в видеоигровых студиях-резидентах Московского кластера видеоигр и анимации. 11 июня Московский кластер видеоигр и анимации и университет «Неймарк» в Нижнем Новгороде подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Агентства креативных индустрий Москвы.

Партнерство открывает студентам ИТ-специальностей из 11 вузов Нижегородской области доступ к стажировкам в ведущих видеоигровых студиях, которые являются резидентами кластера.

Соглашение охватывает несколько направлений. Студенты нижегородских вузов получат возможность проходить стажировки непосредственно в игровых студиях кластера и приобретать практический опыт разработки. Помимо этого, стороны планируют запустить совместные образовательные акселераторы в сфере геймдева, проводить хакатоны и обучающие семинары, а также совместно искать и развивать перспективные проекты в области креативных индустрий.

Межвузовский ИТ‑университет «Неймарк» — образовательный хаб Нижегородской области, объединяющий студентов 11 университетов региона. Это экосистема, созданная для взаимодействия студентов, учёных, представителей стартапов и бизнеса. Благодаря такому сотрудничеству научные разработки быстрее превращаются в реальные продукты, а студенты получают ценный практический опыт ещё во время обучения.

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Московский кластер видеоигр и анимации открылся в ноябре 2025 г. и является первой в мире инфраструктурой полного цикла разработки видеоигрового и анимационного контента. На площади 55 тыс. кв м сосредоточено все необходимое для создания игр и анимации: студия захвата движения, студия звукозаписи, студия фотограмметрии, просмотровый зал, киберспортивная арена, лекторий и офисные пространства. На территории кластера расположен самый большой в России медиаэкран площадью 800 кв. м. Резидентами кластера уже являются более 50 видеоигровых и анимационных компаний, которые в совокупности разрабатывают почти 170 проектов для российских и зарубежных рынков.

Агентство креативных индустрий при Департаменте культуры города Москвы — институт развития креативных индустрий Москвы. Основные задачи Агентства — создание благоприятных условий для развития представителей кино, моды, дизайна, современного искусства, видеоигр, издательского дела и др., продвижение их продукции на международных рынках, а также формирование положительного имиджа столицы как международного центра креативных индустрий.

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