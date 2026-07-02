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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197089
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Бобровская Елена

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Ленинградская область вошла в число лидеров по спросу на посуточную аренду загородных домов: на регион приходится 15% всех бронирований по России 1
26.09.2023 Исследование VK Play: 37% россиян хотели бы стать разработчиками видеоигр 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бобровская Елена и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4879 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4988 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 834 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 547 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 94 1
Google YouTube - Видеохостинг 2985 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 88 1
Михеев Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 164700 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15873 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33408 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 580 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 61 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454337, в очереди разбора - 727396.
Создано именных указателей - 197089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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