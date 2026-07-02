Бобровская Елена

Интервью месяца

В этом году

мы запустим

полностью роботизированный склад

Роботизация, биометрия, генеративный ИИ, VR-решения и даже квантовые вычисления — все эти технологии российский ритейл либо уже взял на вооружение, либо пристально к ним присматривается.

На каком этапе цифровой трансформации сегодня отечественные ритейлеры — в интервью CNews