На Skillbox Media впервые стала доступна опция размещения рекламы

Бренд-медиа образовательной платформы Skillbox впервые запустило размещение рекламы. Рекламодателям стало доступно размещение баннеров, в ближайшее время запустится опция спецпроектов. Эксклюзивным партнером по развитию и продажам рекламы в Skillbox Media стал маркетплейс digital-инвентаря Centra, входящий в группу RW+. Об этом CNews сообщили представители Skillbox

Skillbox Media — это бренд-издание образовательной платформы Skillbox о профессиональном и личном развитии. Медиа включает 16 тематических разделов. Наиболее популярные из них: «Код», «Дизайн», «Маркетинг», «Управление», «Развитие», «Кино и Музыка», «Образование», «Геймдев». Ядро аудитории — женщины (51%) и мужчины (49%) в возрасте от 25 до 34 лет. Ежемесячный охват медиа — более 6,5 млн визитов в месяц, в день его читают более 300 тыс пользователей. Медиа принадлежат также крупные телеграм-каналы и VK-сообщества «Люди и Код», «Поле», «Образование 4.0» с ежемесячным охватом в соцсетях более 1,5 млн пользователей.

«Бренд-медиа — это один из ключевых активов Skillbox. Изначально, в 2018 г., проект задумывался как площадка для самообразования и развития, для создания комьюнити тех, кто хочет черпать новое из актуальных сфер. Через медиа мы популяризируем образовательный контент, выстраиваем диалог с экспертами и рассказываем об индустриях изнутри. Проект вырос в сильное и независимое медиа с широкой аудиторией, востребованным контентом и признанием профессионального сообщества. Сегодня это около 300 материалов и более 6,5 млн визитов ежемесячно, а также престижные награды в медиапремиях. Мы видим устойчивый интерес со стороны брендов и хотим дать им возможность рассказывать о себе в среде, где пользователи по-настоящему вовлечены. Запуск рекламных форматов — логичное продолжение развития и возможность объединить сильные проекты и сильную аудиторию», — сказал Кирилл Чумаков, директор по маркетингу образовательного холдинга Skillbox.

«Основная аудитория медиа — люди, интересующиеся обучением и развитием. На площадке есть статьи как для новичков, так и для профессионалов, — сказал Степан Геворкян, директор по баингу Centra. — Так как мы сможем таргетировать рекламу по тематикам — а их в медиа более 150, — с помощью Skillbox Media бренды смогут дотянуться до целевых аудиторий с подходящими интересами. Мы ожидаем, что высокое доверие читателей к контенту отраслевого медиа сделает рекламу эффективной».

В качестве рекламного инвентаря рекламодателям доступны баннеры внутри статей в медиа. Большой горизонтальный баннер над статьей, вертикальный баннер сбоку от статьи в начале документа и горизонтальный баннер внутри статьи по ее ширине. Позже также добавится формат спецпроектов.

Рекламу могут разместить компании, которые заинтересованы в развитии своего бренда, в выходе на аудитории, чьи интересы совпадают с тематиками медиа. Skillbox Media не работает с прямыми конкурентами, сервисами из сферы предсказаний, гаданий, астрологии, микрозаймов, тотализаторов и ставок.